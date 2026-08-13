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Bart DHanis

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El Ajax se pone en contacto con el RB Leipzig por Lutsharel Geertruida

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El Ajax se ha informado con el RB Leipzig sobre los servicios de Lutsharel Geertruida, según informa la edición alemana de Sky Sports. El club de Ámsterdam quiere conseguir su cesión.

No es ningún secreto que Geertruida está muy bien valorado en Países Bajos. El central, que también puede actuar como lateral derecho, ya ha alcanzado un acuerdo personal con el PSV.

El Feyenoord también piensa en el regreso del futbolista de Róterdam, que debutó en el fútbol profesional en De Kuip.

Sin embargo, el Leipzig quiere desprenderse de Geertruida de forma permanente, mientras que Ajax y PSV prefieren incorporarlo a préstamo. Los clubes neerlandeses tienen competencia de Arabia Saudí, España e Inglaterra.

Si ningún club da el paso definitivo, el Leipzig podría, según Sky, acabar aceptando una cesión al final del periodo de fichajes.

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Actualmente, el Leipzig pide veinte millones de euros por el defensor. Es una cantidad que Ajax, PSV y Feyenoord no quieren poner sobre la mesa.

El Ajax busca con insistencia un refuerzo para la zaga. Josip Sutalo aún no está en forma y parece que se marchará este verano. Ko Itakura también puede buscarse un nuevo club.

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