Wout Weghorst se ha despedido del Ajax a través de la web del club. El delantero de 33 años agradece su etapa en el Johan Cruijff ArenA, pero reconoce que no ha tenido éxito.

Con 53 partidos internacionales, hace dos años cumplió un sueño. «Cuando viajábamos a Schiphol de vacaciones, pasábamos por el estadio y les decía a mis hermanos: “Algún día jugaré aquí”. Soñaba con disputar un solo partido, y lo viví. Cada encuentro en el Johan Cruijff ArenA fue una fiesta».

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Recuerda con cariño la victoria en Rotterdam: «Cuando volvimos a De Toekomst, había muchos aficionados. Fue increíble».

Perder el título aún le duele. «Ser campeones de Países Bajos habría sido muy especial. Estuvimos tan cerca… Ojalá el resultado hubiera sido otro. Estoy agradecido al Ajax, pero mi etapa no fue un éxito; lo habría sido solo con el trofeo».

Para terminar, lanza un mensaje a los detractores del campeón récord: «El Ajax es el club más grande de los Países Bajos. Primero, intentad todos dar lo mejor de vosotros mismos para cambiar eso».

Sorprende que el Ajax haya retirado de su web el artículo con las declaraciones de Weghorst tras publicarlo; se desconoce el motivo, pero Voetbalzone las conservó.

Con su fichaje por el FC Twente, dentro del país, llega a su fin la etapa de Weghorst en el Ajax. En 65 partidos oficiales marcó 20 goles y dio 6 asistencias.