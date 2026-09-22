El Ajax está en el mercado por Ilyas Houira, según informa este martes el danés Tipsbladet. Sin embargo, el talentoso centrocampista también figura en las listas de varios grandes clubes europeos, por lo que está por ver si acabará jugando en Ámsterdam.

Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Chelsea y FC Barcelona también siguen con mucho interés al centrocampista de apenas quince años del FC Copenhague. Houira fue incorporado a principios de este año procedente del AGF y firmó hasta mediados de 2029.

Los ojeadores de los clubes mencionados ya han estado en Dinamarca para ver de cerca al cotizado Houira. Según el periódico danés, también hay interés de clubes de España y Francia.

Ajax, Manchester City, Borussia Dortmund y Barcelona ya seguían al centrocampista antes de que firmara por el FC Copenhague. Está por ver si el gran talento decide ya dar el salto a la élite absoluta.

Houira tiene pasaporte danés y marroquí, y recientemente fue convocado por Marruecos Sub-17. El mediapunta jugó el pasado verano por primera vez con Marruecos Sub-16.

El centrocampista vinculado con el Ajax aún espera su debut en el primer equipo del FC Copenhague. Eso sí, en el club danés ya juega y se entrena con talentos mayores que él.

Al parecer, la federación danesa está molesta por el hecho de que Houira dispute partidos internacionales en categorías inferiores con Marruecos. Sin embargo, mientras no disponga de un pasaporte danés, la federación de fútbol de Dinamarca puede hacer poco.