El Ajax llega a un acuerdo con el AS Mónaco por Caio Henrique: este es el coste

El Ajax ha acordado con el AS Mónaco el traspaso de Caio Henrique, informa Mike Verweij, de De Telegraaf. El defensa, de 28 años, fichará por nueve millones si llega a un acuerdo personal.

El jueves por la noche, Foot Mercato informó del interés del Ajax en el lateral brasileño, quien desea jugar en Ámsterdam.

Un día después, Jordi Cruijff alcanzó un acuerdo con el Mónaco por nueve millones de euros.

Ahora solo falta el acuerdo personal, con contrato hasta 2029 o 2030.

El jugador, que ansía jugar en Ámsterdam, cree que en el Ajax podrá volver a llamar la atención del seleccionador brasileño, con el que ya disputó cinco partidos internacionales.

Llegó del Atlético de Madrid en 2020 y se hizo imprescindible en el Stade Louis II: 211 partidos, tres goles y 41 asistencias.