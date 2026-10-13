Esta temporada, el Ajax no disputará la Champions League ni siquiera la Europa League, sino la fase de liga de la Conference League. Su primera parada será en Croacia, donde el equipo de Míchel se enfrentará el jueves al Hajduk Split. En 1995, el Ajax eliminó al histórico club croata en cuartos de final camino de su célebre triunfo en la Champions League. ¿En qué situación se encuentra el Hajduk Split más de 30 años después? Voetbalzone se lo pregunta al periodista Frane Marsic, que sigue de cerca al club para Jutarnji.

Por Rian Rosendaal

«Marin Soticek, Michele Sego y Abdoulie Sanyang están ahora mismo en un gran momento de forma. Y, por supuesto, también está Marko Livaja, que en los últimos años se ha convertido en un icono de la ciudad y de los apasionados aficionados del Hajduk», responde Marsic al preguntarle por los jugadores a los que el Ajax deberá prestar especial atención el jueves en suelo croata. Livaja, delantero centro de 33 años, sufrió una lesión en los isquiotibiales a finales de septiembre y se verá obligado a perderse el encuentro de la Conference League.

Un nombre conocido en los Países Bajos

El entrenador del Hajduk no es un desconocido en los Países Bajos. Gonzalo Manuel García García (43) dirige desde 2025 al rival del Ajax, actual líder de la 1. HNL croata. El excentrocampista y delantero uruguayo jugó en el AGOVV Apeldoorn, el sc Heerenveen, el Heracles Almelo, el FC Groningen y el VVV-Venlo. Más tarde tuvo una breve etapa en el FC Twente como segundo entrenador y entrenador principal. «Prefiere un estilo de juego moderno basado en una gran ética de trabajo, agresividad e intensidad, además de vocación ofensiva y el objetivo de marcar más goles que el rival».

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García tiene la tarea de llevar al Hajduk al éxito europeo esta temporada. Marsic subraya, sin embargo, que la Conference League no es una prioridad absoluta en Split y sus alrededores. «Aquí se espera que el equipo sume siete u ocho puntos en la fase de liga. Eso suele bastar para terminar entre los 24 primeros y pasar a la siguiente ronda. La mentalidad, no obstante, es ir partido a partido. Todavía es pronto para hacer pronósticos serios sobre los encuentros europeos».

El Hajduk ha tenido muy pocas alegrías en Europa en los últimos años, como bien sabe Marsic, que vio caer al club la temporada pasada en la tercera ronda previa de la Conference League. «En los últimos años, el Hajduk ha sufrido muchas eliminaciones inesperadas en Europa y numerosos contratiempos. Cayó ante rivales más débiles, pero esta temporada por fin logró clasificarse para la Conference League, se aseguró por primera vez en dieciséis años disputar fútbol europeo en otoño y consiguió desprenderse de muchas de las etiquetas negativas que arrastraba el club».

¿Una sorpresa ante el Ajax?

El jueves llegará a la futbolera Split un club de renombre como el Ajax. «El partido contra el Ajax es probablemente el más importante de la historia moderna del club. Y en el Poljud se espera un auténtico espectáculo. Se sabe que el Ajax es el equipo más fuerte sobre el papel, pero también existe la firme convicción de que el Hajduk puede conseguir un buen resultado en el Poljud, ante 35.000 espectadores en un estadio lleno. Eso significaría sumar al menos un punto o, preferiblemente, los tres. Si se presenta la oportunidad, el Hajduk irá con todo a por la sorpresa», advierte Marsic a los jugadores del Ajax.

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El emblemático Poljud, inaugurado en 1979, también acogió en la primavera de 1995 el Hajduk Split-Ajax, partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los espectadores no vieron goles aquella noche. En la vuelta, el Ajax ganó 3-0 y alcanzó con relativa facilidad las semifinales de la Champions League. «Las generaciones mayores de aficionados del Hajduk recuerdan el enfrentamiento con el Ajax en 1995, mientras que las más jóvenes quieren que este partido forme parte de un nuevo capítulo en la historia del club», explica el periodista que sigue al equipo croata. «En Split se ve como la ocasión ideal para tomarse la revancha ante el Ajax».

Más de tres décadas después, la situación es muy distinta. Esta vez no se trata de un gran duelo de Champions League, sino de un encuentro en el tercer escalón del fútbol europeo. Pese a ello, el Ajax da mucho que hablar en los círculos futbolísticos croatas. «Todo el mundo sabe lo grande que es el Ajax. Y probablemente este ya sea el partido más importante de la temporada para el Hajduk. Sin embargo, también es sabido que el Ajax ha tenido plantillas más fuertes y talentosas en los últimos años. Sigue siendo el favorito, pero el Hajduk aspira, por supuesto, a dar la sorpresa en casa. Al fin y al cabo, esta temporada todavía no ha perdido ningún partido en su estadio», señala Marsic, que el pasado sábado vio al Hajduk vencer por 2-1 al Dinamo Zagreb, rival en la lucha por el título.

Sin Dolberg en Split

La defensa del Hajduk no tendrá que preocuparse el jueves por Kasper Dolberg. Una grave lesión de rodilla parece haber puesto fin antes de tiempo a la temporada del delantero danés. En principio, Tolu Arokodare será la referencia en ataque en Split. «La ausencia de Dolberg cambia poco la valoración que hace el Hajduk del potencial del Ajax, ya que el conjunto de Ámsterdam sigue contando con jugadores como Adingra, Arokodare y Amrabat», afirma Marsic sobre la baja del delantero danés. «El Dinamo Zagreb también tenía una plantilla más fuerte sobre el papel, pero aun así el Hajduk logró sorprenderlo el sábado. Harán todo lo posible por repetirlo contra el Ajax en el Poljud».

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Por lo demás, el Ajax y el Hajduk no tienen un largo historial de enfrentamientos europeos. En la legendaria temporada 1994/95, cuando el club de Ámsterdam conquistó la liga sin perder ningún partido, el equipo croata quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Una temporada antes, en la 1993/94, el Ajax cayó por 1-0 en Split en la primera ronda de la entonces Recopa de Europa. Fue un tropiezo poco habitual, porque el equipo de Louis van Gaal ganó nada menos que 6-0 en el Estadio Olímpico.

En cualquier caso, los jugadores y aficionados del Hajduk afrontan una semana de las llamadas decisivas. Tres días después de la visita del Ajax a Split llegará el gran duelo contra el NK Varazdin, actual segundo clasificado de la liga croata. Las ansias de éxito en el campeonato nacional son enormes: el Hajduk ganó su último título de liga en 2005, hace ya 21 años. Como comparación, su acérrimo rival, el Dinamo Zagreb, ha conquistado el campeonato nada menos que diecinueve veces desde entonces. García puede, por tanto, hacerse inmortal esta temporada entre los Blancos.