El AC Milan bate dos veces a Justin Bijlow y se marcha de Génova con los tres puntos

El AC Milan logró el domingo una victoria relativamente cómoda. Los Rossoneri se impusieron por 1-2 al Genoa gracias a los tempraneros goles de Alphadjo Cissè y Christian Pulisic. El Milan ocupa provisionalmente el cuarto puesto de la Serie A, mientras que el Genoa se mantiene firme en la decimotercera posición.

En principio, no parecía haber peligro para el Genoa cuando Justin Bijlow le pasó el balón al defensa Johan Vázquez. El portero de Róterdam vio dudar tanto a su compañero que Adrien Rabiot recuperó el balón en una zona peligrosa y se lo cedió a Cissè, que marcó con facilidad: 0-1.

El 0-2 también llegó precedido de un error defensivo. Gonçalo Ramos se encontró de repente con mucho espacio y supo ver a Pulisic, a quien le dio el pase. Captain America se acomodó bien el balón con el primer control antes de batir a Bijlow con un potente disparo al palo corto.

El Genoa apenas pudo responder, aunque por un momento pareció que Milutin Osmajic iba a poner el 1-2. Sin embargo, su gol fue anulado por fuera de juego. Tampoco hubo más ocasiones claras del Milan antes del descanso.

En la segunda mitad, el Milan dejó de jugar al fútbol durante un buen rato, y tampoco le hacía mucha falta, dada su ventaja y el hecho de que el Genoa no lograba evitar el gol que recortaría distancias. Eso sí, Mike Maignan tuvo que intervenir para impedir que Vitinha marcara.

El Genoa acabó marcando el 1-2 por medio de Ellertsson en los últimos minutos, pero ya no pudo conseguir el empate. Así, el equipo de Daniele De Rossi volvió a perder después de tres victorias ligueras consecutivas. El Milan retomará la Serie A tras el parón de selecciones el 22 de noviembre con un partido en casa contra el Frosinone. Ese mismo día, el Genoa visitará al Frosinone.