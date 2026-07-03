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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Egipto rompe la maldición de los desempates... y comparte con Marruecos un éxito sin precedentes en África

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Los Faraones y los Leones del Atlas logran la hazaña

Egipto hizo historia en el Mundial 2026 al ganar por penaltis por primera vez desde la semifinal de la Copa Africana 2022 contra Camerún, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas en tandas decisivas.

Según la red francesa de estadísticas futbolísticas «Stats Foot», este triunfo rompió una maldición que perseguía a los Faraones desde hace más de cuatro años y les inyectó confianza para avanzar en el torneo.

Además, por primera vez en la historia, dos selecciones africanas ganaron un partido eliminatorio en la misma Copa del Mundo: Marruecos y Egipto.

Este doblete confirma el crecimiento del fútbol africano y su capacidad para competir con las potencias mundiales, mientras ambas selecciones aspiran a seguir haciendo historia en las próximas rondas.


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