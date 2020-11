Edinson Cavani, tras los pasos de Solskjaer en el United

estaba perdido y hundiéndose en la tabla de la Premier League en los primeros 45 minutos ante . Era derrota 2-0; sin embargo, Ole Gunnar Solskjaer tuvo la brillante idea de mandar a la cancha a Edinson Cavani.

El resumen del Southampton vs. Manchester United

Y funcionó perfectamente. De hecho, el uruguayo lo hizo de tal forma que alcanzó un récord gracias a su asistencia para Bruno Fernandes en lo que fue el descuento y con su doblete para empatar y remontar ante los Saints.

