Dusan Tadic ha reaccionado ante las cámaras de ESPN tras el Ajax - NEC (1-1) a su anterior entrevista con NU.nl. En ella carga duramente contra los medios, que, según él, han tergiversado sus palabras.

«Sí, ha sido un día muy extraño. Un partido extraño. Muy emotivo», comienza Tadic. «Ajax es mi amor y siempre estará en mi corazón. Pero, por otro lado, ahora juego en el NEC y, como profesional, tengo que darlo todo por el club. Ha sido una especie de lucha emocional.»

Antes del partido, los aficionados del Ajax mostraron una gran pancarta para Tadic y eso le emocionó. «Tengo muchos recuerdos aquí, en este estadio, y afloran muchas emociones. Sí, es bonito, pero también emotivo. Ves tantas caras conocidas, aficionados... Eso siempre está en tu cabeza», dice con los ojos llorosos.

A continuación, Milan van Dongen confronta a Tadic con sus anteriores declaraciones en NU.nl. «A menudo hago acciones preparatorias y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos contactos. Entonces, al parecer, mi cerebro va demasiado rápido. Me cuesta mucho, a menudo lucho conmigo mismo y tengo una tormenta en la cabeza», dijo allí, entre otras cosas, el veterano.

«Para ser sincero, es una pena», responde ahora Tadic en ESPN. «Tengo muchísima experiencia y sé que los medios siempre buscan algo. Puedes tergiversar palabras, el contexto... Yo nunca faltaría al respeto a la gente del NEC. Nunca. No lo he hecho jamás en mi vida. Pero no se puede comparar al NEC con el Ajax, y no lo digo de mala manera.»

«No digo ni una sola mala palabra sobre el NEC, sé lo que he dicho. Pero es muy triste ver esto en los medios. Pasa demasiado a menudo. No sé por qué. Porque, de esta manera, consigues que los jugadores ya no quieran dar entrevistas. Pero yo no soy así.»

Tadic ofrece después más explicaciones sobre sus declaraciones anteriores. «Ajax es un club top 10 de Europa, por historia, por los jugadores que han jugado aquí, por todos los aspectos. El NEC es un club fantástico, de la zona alta media. La temporada pasada hicieron una temporada muy buena, ahora vamos a Europa, estamos creciendo. Con un gran entrenador, una buena estructura. El club está creciendo.»

«Pero si me preguntas quién tiene mejores jugadores, ¿Ajax o NEC? Es más fácil jugar con buenos jugadores que con jugadores menos buenos. ¿Pero entonces tengo que dar entrevistas solo ante la cámara, para que se oiga lo que quiero decir? Es triste. No sienta bien», concluye.