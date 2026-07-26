Duro golpe para Mourinho: el Real Madrid pierde a su estrella durante 6 semanas

En el momento en que el Real Madrid se acerca a cerrar uno de sus fichajes más destacados del verano con la incorporación del marfileño Yan Diomandé, el técnico portugués José Mourinho recibió una noticia poco grata, después de que uno de los jugadores del equipo sufriera una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, complicando así el inicio de la preparación del conjunto blanco de cara a la nueva temporada.

El marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, está muy cerca de fichar por el Real Madrid, después de que el club español haya cerrado todos los detalles de la operación.

Diversos informes de prensa apuntan a que el Real Madrid se prepara para anunciar oficialmente el fichaje del jugador mañana lunes, en el marco del refuerzo de la plantilla de cara al arranque de la temporada 2026-2027.

Por su parte, Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, reveló que el jugador del Real Madrid Thiago Pitarch sufrió una lesión en la rodilla durante su primera sesión de entrenamiento con el equipo.

Romano afirmó: "Thiago Pitarch estará de baja durante seis semanas, después de sufrir una lesión en la rodilla durante su primera sesión de entrenamiento con el Real Madrid".

Y añadió: "Las previsiones apuntan a que el jugador estará alejado de los terrenos de juego hasta principios del mes de septiembre, tras la lesión que sufrió en el entrenamiento del equipo".

El Real Madrid había iniciado la pretemporada de cara a la nueva campaña (2026-2027) disputando su primer partido amistoso bajo la dirección de Mourinho, en el que se enfrentó al Alcorcón en el estadio "Alfredo Di Stéfano", en un encuentro disputado sin presencia de público, dentro del programa de preparación del equipo para la próxima temporada.