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Se confirma la baja de una de las estrellas del Atlético de Madrid para el esperado duelo ante el Barcelona del próximo miércoles, en el partido adelantado de la jornada 23 de LaLiga, en el Spotify Camp Nou.

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Tal y como informa el diario Sport, Marc Pubill se perderá el partido contra el Barcelona por sanción, tras ver su quinta tarjeta amarilla en el duelo ante el Elche del sábado por la noche.

Marc Pubill fue titular en el partido del Atlético de Madrid contra el Elche, en el centro de la defensa junto a David Hancko.

Con su equipo ganando por dos goles, Pubill vio una tarjeta amarilla en el minuto 43, la quinta en la competición, por lo que deberá cumplir un partido de sanción en la complicada visita al Spotify Camp Nou para medirse al Barcelona.

Pero la amarilla no fue el único problema de Pubill. La noche del jugador ya había empezado torcida en el Martínez Valero, cuando le regaló un balón a Martim Neto en el minuto 27. El atacante marcó el 1-2, devolvió al Elche al partido y puso fin a una racha de 341 minutos del Atlético de Madrid sin encajar goles a domicilio.

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Para encontrar el último gol que había recibido el conjunto madrileño lejos del Metropolitano hay que remontarse a octubre, cuando Lucas Boyé logró batir al portero Jan Oblak.

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Ambas acciones marcaron la actuación de Pubill, pero la amarilla en concreto tendrá consecuencias que van más allá del duelo ante el Elche. El entrenador Diego Simeone perderá a un jugador fundamental de su once en la visita al Barcelona, en un partido de enorme importancia en la lucha por el título de Liga. Se trata de un futbolista que le permite mantener el nivel en todas las líneas del equipo cuando sufre bajas importantes.

En ausencia de Cristian Romero, Marc Pubill se convierte en una pieza clave en el centro de la defensa junto a Hancko.

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Simeone sabe bien que, si falta Romero, Pubill tiene que jugar de central, una responsabilidad que volvió a asumir en el Martínez Valero.

Sin embargo, la importancia de Pubill no depende solo de las bajas. Cuando Romero estaba disponible, Pubill también conservó su puesto en el once titular, aunque cambiando de posición y pasando al lateral derecho.

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En ese escenario, Pubill le da a Simeone la posibilidad de alinear a Marcos Llorente en el centro del campo, lo que permite al técnico argentino aprovechar al jugador madrileño en la medular y sumar potencia física y movilidad sin renunciar a un futbolista con enormes cualidades físicas en el lateral.

Por ello, la quinta amarilla no solo deja un hueco en la línea defensiva, sino que también podría condicionar la configuración del centro del campo del Atlético de Madrid en el duelo ante el Barcelona.

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Marc Pubill estaba apercibido de sanción desde el anterior enfrentamiento ante el conjunto catalán. El pasado 8 de noviembre vio su cuarta tarjeta amarilla por una falta sobre Pedri en el minuto 88, en el partido que terminó con victoria del Barcelona por 2-1 en el Metropolitano.

Pese a que el Atlético de Madrid ganaba por 3-2 gracias a un gol de Bouba Sangaré, Simeone no quiso arriesgar y decidió sustituir en el minuto 56 al otro jugador de su equipo apercibido de sanción, Álex Baena, para dar entrada a Jonathan David.