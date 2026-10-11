Bryan Mbeumo adelantó 1-0 al Manchester United ante el Tottenham Hotspur el sábado por la tarde, en el minuto 73, y en el 78 Rodrigo Bentancur, del Tottenham, vio la tarjeta roja por dar un cabezazo a Luke Shaw. Todo apuntaba a una victoria liberadora, pero Dominic Solanke marcó el empate para el Tottenham en el minuto 90+2.

Los aficionados del United abuchearon a sus jugadores tanto cuando se retiraban al descanso como después del pitido final. «Cuando las cosas no salen del todo según lo previsto, a veces puedo entender esa reacción», dijo el entrenador del United, Michael Carrick. «Por supuesto que duele, incluso duele mucho. No es una experiencia agradable, pero a veces hay que pasar por ello».

Después de seis jornadas, los Red Devils ocupan la duodécima posición en la Premier League con solo seis puntos. Es su peor inicio de temporada en exactamente 40 años.

¿Qué le espera ahora al Manchester United?

El United acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones. En esa racha quedó eliminado de la Copa de la Liga ante el Brighton & Hove Albion. En total, solo ha logrado dos victorias en los ocho partidos oficiales disputados hasta ahora: en la Premier League ante el recién ascendido Ipswich Town y en la Champions League ante el modesto FK Sabah de Azerbaiyán. Otro dato llamativo: los Red Devils no ganaron ninguno de los últimos tres partidos que terminaron en superioridad numérica.

Próximos partidos ATM Liga de Campeones 15:00 MUN

El martes le espera al United la que probablemente sea su tarea más difícil de la temporada hasta ahora: visitar al Atlético de Madrid en la Champions League. Aunque en Inglaterra ya se debate sobre un posible cambio de entrenador, Carrick seguiría contando con la confianza de la directiva del club.

El técnico de 45 años asumió inicialmente el cargo de forma interina a mediados de enero, tras el despido de Ruben Amorim, y, gracias a una gran segunda vuelta, llevó al equipo al tercer puesto y a clasificarse con holgura para la Champions League. En mayo firmó finalmente un contrato como entrenador principal hasta 2028.