Driessen propone una opción especial como estadio para el Ajax - FC Groningen

En lasección «Kick-Off» de De Telegraaf, Valentijn Driessen comenta que los hinchas del FC Groningen no podrán asistir el jueves al Kras Stadion de Volendam para el duelo contra el Ajax por un puesto en Europa.

Driessen asegura que el Ajax quedará eliminado ante el Groningen: «Al 100 %», afirma el jefe de fútbol del periódico matutino.

«Es una pena, porque el Groningen ya jugó sin público en el campo del Ajax», recuerda Driessen, en alusión al partido suspendido por fuegos artificiales en el Johan Cruijff ArenA. «Ahora, sin hinchas del Groningen en Volendam. La KNVB cometió un error de diseño: debió imponer jugar siempre en el estadio propio y, si no se puede, hacerlo en el del rival».

El cronista Mike Verweij aclara que el encuentro suspendido entre Ajax y Groningen hace meses no tiene que ver con la ausencia de hinchas del Groningen el jueves en Volendam. «El Ajax no tiene nada que ver: se debe a los disturbios tras el Volendam-Telstar. El alcalde también quiere que el Volendam-Willem II se juegue sin visitantes. Ya se ha anunciado».

«Si el Ajax gana, tampoco podrán entrar aficionados del FC Utrecht ni del sc Heerenveen», añade Driessen sobre la otra semifinal. «El fútbol profesional y los play-offs no se crearon para esto. Si todos hubieran conocido la decisión del alcalde, esto nunca habría pasado».

Driessen concluye: «Ya me pareció raro que el Ajax jugara en Volendam por la rivalidad con los hinchas del FC Utrecht y su propia historia con el FC Groningen. La liga debió evitarlo».

«Siempre es una forma de distorsión de la competencia. Pero esto no tiene sentido. Se juega para el público. Quizá el FC Groningen-Ajax habría agotado las entradas, y el Ajax-FC Groningen en el ArenA quizá también habría llenado el estadio. Pero hay que descartar esto lo antes posible», suspira Driessen, y añade una posible solución.

«En un terreno neutral, como hacen en Inglaterra: allí juegan en Wembley las semifinales y la final de la copa, además de los partidos de ascenso, y siempre hay público», explica el seguidor del fútbol, que añade enseguida una opción en los Países Bajos. «El estadio del PSV, por ejemplo. Pero también depende del interés. El de AZ también es lo suficientemente grande».