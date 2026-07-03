Dragi felicita a los Faraones: «Este es el lugar que le corresponde a Egipto»

El comentarista argelino Hafiz Draji, de «BeIN Sports», felicitó a Egipto por avanzar a octavos del Mundial 2026 y lo llamó «una nueva página en la historia del fútbol egipcio y mundial».

En su cuenta de Facebook escribió: «Los hombres de Egipto lo han conseguido y han escrito una nueva página con mérito y merecimiento... 120 millones de felicitaciones para Egipto y su gran pueblo». Añadió que este logro es «fruto de la fe, el trabajo y el espíritu de lucha que no conoce lo imposible».

Añadió: «Este es el lugar que se merece Egipto, y este es el sitio natural que ocupa el fútbol egipcio entre los grandes del mundo».

Elogió la «determinación y tenacidad» del equipo y afirmó que «los sueños se hacen realidad cuando se cree en ellos», antes de concluir: «Mil felicidades a Egipto… y adelante en el camino hacia el Mundial».

Su mensaje tuvo gran repercusión en redes, donde los seguidores lo consideraron «un ejemplo del espíritu deportivo árabe».