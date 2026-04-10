Dos jugadores del Real Madrid estallan de ira contra Camavinga

Dos jugadores del Real Madrid mostraron su enfado con su compañero Eduardo Camavinga tras el gol de Thomas Lemar, del Girona, en el partido de este viernes en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la 31.ª jornada de La Liga.

Fede Valverde había adelantado al Real Madrid con un potente disparo en el minuto 51, antes de que Lemar empatara para el equipo catalán de la misma manera, en el minuto 62.

Lea también

Una llamativa contradicción numérica... El número de tarjetas rojas del Barcelona despierta sospechas en Madrid

Total discreción: ¿cómo negocia el Barcelona con Álvarez lejos de las miradas del Atlético?

Por primera vez, la FIFA sugiere su postura sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones.

El tanto de Lemar llegó con un potente disparo zurdo desde dentro del área que se coló entre las piernas de Camavinga.

En cuanto entró el balón, el portero Andriy Lunin y el defensa Éder Militão recriminaron a Camavinga por su mala cobertura, que facilitó el empate del Girona.

El encuentro acabó 1-1 en el Bernabéu, de modo que el Madrid sumó su tercera jornada sin ganar tras perder con Mallorca y Bayern por 2-1.