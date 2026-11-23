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La sucesión de lesiones pone al París Saint-Germain ante una dura prueba tras recibir un nuevo golpe con la baja de su joven talento francés Désiré Doué, lo que multiplica los interrogantes sobre los movimientos del club parisino en el próximo mercado de invierno.

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Entre la búsqueda de un recambio capaz de aportar de inmediato y la voluntad de no precipitarse con un fichaje que no esté a la altura de las ambiciones del equipo, en los medios españoles han empezado a sonar numerosos nombres: algunos parecen realistas, mientras que otros resultan tan sorprendentes que cuesta creerlos.

La lesión de Doué coincide con la baja del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, lo que pone a prueba las opciones ofensivas del equipo y hace muy probable que el París Saint-Germain acuda al mercado en enero, pese a las complicaciones que podría encontrar la dirección deportiva para cerrar una operación adecuada.

El técnico español Luis Enrique no ha cerrado la puerta a nuevas incorporaciones durante el mercado invernal, aunque también ha subrayado que el club no tomará decisiones bajo la presión de las lesiones ni con el único fin de cubrir a los ausentes.

«Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades en el mercado, pero no será en función de un jugador lesionado», declaró Luis Enrique tras el partido ante el Niza.

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Las palabras del entrenador reflejan su fidelidad a su filosofía en el mercado: no quiere fichar a un jugador solo para tapar un hueco temporal, sino que busca a alguien con las cualidades técnicas necesarias para integrarse rápidamente en el proyecto del equipo, sin asumir cargas económicas desorbitadas.

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El verdadero dilema para la dirección parisina es encontrar un futbolista que reúna gran talento, un precio razonable y la capacidad de aportar de inmediato, una ecuación nada sencilla, sobre todo en un mercado de enero en el que los clubes suelen elevar sus exigencias económicas.

Ibrahim Maza encabeza la lista de candidatos

Los medios españoles han comenzado a barajar una serie de nombres que podrían entrar en los planes del París Saint-Germain, aunque no todos ellos responden a negociaciones reales ni a movimientos oficiales del club francés.

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Según el portal francés «Foot Mercato», que se hace eco de una información del diario español «Sport», la lista incluye a varios jóvenes talentos, con el argelino Ibrahim Maza, estrella del Bayer Leverkusen, a la cabeza. Su nombre ya se había vinculado al interés del club parisino tras la lesión de Kvaratskhelia hace unas semanas.

Con el resurgir de la crisis de lesiones por la baja de Doué, el jugador argelino ha vuelto a primera plana como una de las piezas prometedoras capaces de ocupar varias posiciones en ataque, además de por las cualidades técnicas que ha demostrado y que lo han convertido en objetivo de numerosos clubes europeos.

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La lista también incluye a Paris Brunner, jugador del Mónaco; a Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, y a Said El Mala, joven talento del Colonia alemán.

Sin embargo, las posibilidades de fichar a estos jugadores parecen dispares: Brunner no entra en los planes del París Saint-Germain, según publicó el diario «Le Parisien», y además está cerca de renovar su contrato con el Mónaco.

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Por su parte, Abdessamad Ezzalzouli está ofreciendo un gran rendimiento en el Real Betis, su valor de mercado se estima en unos 40 millones de euros y su contrato se extiende hasta 2029, y no 2019. Said El Mala, en cambio, fue uno de los grandes descubrimientos de la pasada temporada en la Bundesliga, aunque le falta la experiencia necesaria para afrontar un reto de semejante envergadura.

Nombres de peso: ¿sorprenderá el PSG a todos?

Las candidaturas no se quedaron ahí, ya que el programa «Carrusel Deportivo» desveló otro grupo de jugadores, entre ellos Brajan Gruda y Antonio Nusa, dúo del Leipzig; Assane Diao, jugador del Como; Ademola Lookman, estrella del Atlético de Madrid, y Nico Williams, extremo del Athletic Club.

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Pero la mayor sorpresa llegó con la aparición de nombres de primerísimo nivel, como el argentino Julián Álvarez, el colombiano Luis Díaz y el brasileño Vinícius Júnior, entre las posibles opciones para reforzar la delantera.

Estos nombres parecen lejos de cualquier cálculo realista para un fichaje invernal, dado su valor deportivo y económico y lo difícil que sería convencer a sus clubes de desprenderse de ellos a mitad de temporada.

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La gran pregunta sigue en el aire: ¿logrará el París Saint-Germain encontrar un fichaje excepcional que compense las bajas de Doué y Kvaratskhelia, o preferirá Luis Enrique esperar y confiar en las opciones disponibles? Lo que está claro es que repetir la operación de Kvaratskhelia, fichado en enero de 2025 por 70 millones de euros, no será tarea fácil.