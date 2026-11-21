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Donyell Malen volvió a demostrar su clase este sábado por la noche con la AS Roma. El delantero neerlandés abrió el marcador de forma espectacular en la visita al Parma y ya suma nueve goles en once partidos de liga esta temporada.

Tras el parón de selecciones, el entrenador Gian Piero Gasperini volvió a contar de inmediato con Malen. El internacional con Países Bajos ocupó la punta del ataque, con Paulo Dybala y Mora justo por detrás.

Malen tuvo una ocasión para crear peligro poco después de los diez minutos de juego. El delantero esprintó hacia la portería del Parma, pero dos defensores del equipo local lo alcanzaron.

La AS Roma no fue, ni mucho menos, superior en la primera parte. El Parma tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero, entre otros, el guardameta Mile Svilar evitó que los visitantes se pusieran por detrás.

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En el minuto 39, el gol llegó en el otro extremo del campo. Malen recibió un centro de Lulli, que ocupaba la banda derecha con el dorsal 77, en un área muy poblada.

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El neerlandés controló el balón en el aire de forma espectacular con el pie derecho. Malen mantuvo la calma y definió con sangre fría, sin dar opción al guardameta Giovanni Daffara: 0-1.

Con su bellísimo gol, Malen da continuidad a su impresionante temporada en la Serie A. El delantero solo ha necesitado once partidos de liga para marcar nueve goles.

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Malen también vio puerta durante el último parón de selecciones. El delantero marcó en la contundente victoria por 7-0 de Países Bajos ante Grecia.