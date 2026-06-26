Donis responde a la afición: la alineación oficial de Arabia Saudí contra Cabo Verde

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha anunciado la alineación que enfrentará a Cabo Verde en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
El once presenta varios cambios respecto al duelo contra España, una decisión que busca corregir errores y lograr la victoria, tal como pedía la afición.
El técnico griego apostó por Sultan Mandash en la derecha en lugar de Mohamed Abu Al-Shamat y por Nawaf Bushel como lateral izquierdo en sustitución de Mutaib Al-Harbi.
Alineación de la selección saudí
La alineación de «Los Verdes» fue la siguiente:
Portero: Mohamed Al-Owais.
Defensa: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulilah Al-Omari y Nawaf Bushl.
Centrocampistas: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari y Mohamed Kano.
Delanteros: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.
El eslogan del equipo es «No hay alternativa a la victoria», pues busca mantener vivas sus opciones de avanzar a dieciseisavos en el partido más importante de su Mundial hasta ahora.