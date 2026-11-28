Cómo ver el Real Sociedad-Sevilla con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que tiene los derechos de emisión.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
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Previa del partido
La Real Sociedad recibe al Sevilla en el Reale Arena de San Sebastián en un partido de LaLiga entre dos equipos separados por dos puestos en la clasificación.
El equipo local llega en una mala racha. El conjunto de Pellegrino Matarazzo perdió 2-1 ante el Crystal Palace en la Europa League el jueves después de adelantarse gracias a Mamadou Sarr. La expulsión de Jon Martin cambió el rumbo del partido.
Antes había caído 3-2 en Liga en el campo del Racing de Santander. La Real Sociedad ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y buscará un buen resultado en casa para enderezar el rumbo.
El Sevilla llega invicto en sus dos últimos partidos de Liga. El equipo de Luis Garcia empató 1-1 con el Real Betis en el derbi gracias a un gol en el tiempo añadido del canterano Kike Salas, que rescató un punto.
Fue el mejor equipo durante buena parte de aquel partido y generó numerosas ocasiones. La incógnita es si podrá mantener esa ambición ofensiva en San Sebastián.
La Real Sociedad ocupa la quinta posición y el Sevilla, la séptima, por lo que el resultado importa en la lucha por los puestos europeos.
Aquí tienes cómo seguir el partido, además de las novedades de los equipos y su estado de forma antes del encuentro.
A continuación se indican los canales de televisión y las opciones de streaming para ver el Real Sociedad-Sevilla. Utiliza el enlace para verlo en directo si está disponible en tu región.