División: una nueva crisis golpea al Chelsea

El Chelsea afronta la posibilidad de un cambio importante en la estructura de su propiedad, después de que varios informes revelaran que Todd Boehly y Mark Walter estudian vender sus participaciones a la empresa "Clearlake Capital", lo que podría otorgarle a esta última el control total del club.

La alianza formada por Boehly, Walter y Hansjörg Wyss se había unido a Clearlake en la compra del Chelsea a Roman Abramovich en 2022. Clearlake aportó el 61,6% del valor de la operación, mientras que Boehly, Walter y Wyss adquirieron participaciones menores, quedando Boehly como imagen pública y presidente del club.

Según The Guardian, el valor del Chelsea en la posible operación podría estimarse en unos 5.000 millones de libras esterlinas.

Si se concreta la venta, Behdad Eghbali y José E. Feliciano, propietarios de Clearlake, pasarían a ser quienes tomen todas las decisiones dentro del club.

Estos acontecimientos llegan tras años de tensión entre los accionistas, pese a las afirmaciones públicas de Boehly de que los socios coincidían en una visión unificada. Boehly y Eghbali fueron los más presentes en la gestión de las decisiones diarias, mientras que Walter y Wyss se mantuvieron relativamente alejados del primer plano.

El mandato de Boehly como presidente del Chelsea está previsto que finalice al término de la presente temporada, en un momento en el que un representante de Clearlake se prepara para asumir el cargo si se cierra la operación.

Durante los últimos cuatro años, el Chelsea ocupó de media el octavo puesto en la Premier League, con resultados que oscilaron entre la cuarta y la duodécima posición, a pesar del enorme gasto en fichajes.

Boehly comenzó su etapa con una intervención directa en el apartado futbolístico y un gasto de unos 250 millones de libras esterlinas en jugadores de experiencia, entre ellos Raheem Sterling y Pierre-Emerick Aubameyang, antes de dar un paso atrás en ese papel y de que Eghbali asumiera una mayor responsabilidad en la dirección deportiva.

El club adoptó posteriormente una política diferente, basada en fichar jugadores jóvenes y ofrecerles contratos de larga duración, pero esta provocó amplias críticas por parte de la afición, sobre todo tras registrar unas pérdidas antes de impuestos de 262,4 millones de libras esterlinas en el ejercicio finalizado en junio de 2025, las mayores en la historia de la Premier League.

Y pese a que el Chelsea logró clasificarse para la Liga de Campeones y proclamarse campeón del Mundial de Clubes bajo la dirección de Enzo Maresca, su marcha repentina en enero llevó al equipo a caer hasta el décimo puesto.

El club inicia una nueva etapa con Xabi Alonso, junto a una orientación más apoyada en los jugadores de experiencia, pero el futuro de la propiedad sigue abierto a un cambio que podría convertir a Clearlake en la única parte responsable de las decisiones del Chelsea y de sus próximos resultados.