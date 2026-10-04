Kylian Mbappé desató una nueva polémica en Madrid después de publicar imágenes suyas mientras realizaba entrenamientos físicos en la cinta de correr y montando en bicicleta estática, coincidiendo con su recuperación de la lesión. Sin embargo, lo llamativo no fue su aparición en los entrenamientos, sino el mensaje enigmático que contenía una de las imágenes, que trajo de vuelta a la memoria las declaraciones de José Mourinho sobre la profesionalidad de los jugadores del Real Madrid.

Según el diario español "Sport", Mbappé apareció en una de sus historias sonriendo ante la cámara, mientras de fondo sonaba la canción "Las buenas noticias.. los malos", acompañada de las palabras: "¿Quién es el malo? ¿El muy malo?", algo que abrió la puerta a numerosas interpretaciones en Madrid, sobre todo con la presencia de la bicicleta estática en una de las imágenes.

La imagen cobra mayor relevancia por las recientes declaraciones de Mourinho, en las que habló sobre la necesidad de que el futbolista sea profesional las veinticuatro horas del día, advirtiendo contra la práctica de ciertas actividades que podrían exponerlo a una lesión, entre ellas montar en bicicleta.

Mourinho afirmó en sus declaraciones que el jugador no puede simplemente montar en bicicleta sin pensar en las consecuencias, porque una caída podría provocar su ausencia en varios partidos o, en el peor de los casos, una fractura en la pierna, aclarando que la cuestión no tiene que ver solo con los contratos, sino también con la imagen que ofrece el jugador y su grado de compromiso con mantener su disponibilidad.

De ahí surgió en Madrid la relación entre la imagen de Mbappé y las declaraciones del técnico portugués, ya que la aparición de la estrella francesa sobre una bicicleta estática, aunque fuera parte de su programa físico y de rehabilitación, devolvió a primer plano las palabras de Mourinho de una forma difícil de ignorar.

La sensibilidad de la situación aumentó porque Mbappé atraviesa ya un periodo en el que todos sus movimientos están sometidos a escrutinio, después de abandonar la concentración de la selección de Francia por una lesión en la rodilla y continuar luego su programa de tratamiento fuera de Madrid con el permiso del club.

Mbappé no hizo referencia directa a Mourinho ni a sus declaraciones, y tampoco hay nada que confirme que la publicación de la imagen fuera un mensaje dirigido a él, pero la coincidencia de la bicicleta con las enigmáticas palabras de la canción otorgó a la publicación un amplio margen de interpretación en los círculos madridistas.