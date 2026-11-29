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Mark Halsey, exárbitro inglés, criticó la decisión del videoarbitraje (VAR) de no señalar penalti a favor del Manchester City ante el Arsenal. A su juicio, Viktor Gyökeres, delantero del conjunto gunner, detuvo deliberadamente el balón con la mano en los instantes finales del encuentro, que terminó con empate 2-2 en el Emirates, en la jornada 12 de la Premier League.

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Los últimos minutos del partido dejaron una jugada polémica , cuando Joško Gvardiol, defensa del City, se elevó para cabecear un centro hacia la portería del Arsenal, antes de que el balón impactara en la mano de Gyökeres. Así, el delantero del conjunto londinense privó al Manchester City de una ocasión peligrosa que podría haberle dado el gol de la victoria.

El árbitro John Brooks no pudo ver la acción con claridad durante el juego, por lo que intervino el videoárbitro Darren England para revisar la jugada. Sin embargo, este decidió no llamar al colegiado a la pantalla de revisión, al considerar que el brazo de Gyökeres estaba en una posición natural y flexionado.

Halsey rechazó esa interpretación y consideró que el delantero del Arsenal movió los brazos hacia el balón y que la posición de su mano no era natural, por lo que debería haberse señalado penalti a favor del Manchester City.

«Menudo partido hemos visto en el Emirates, es un orgullo para la Premier League», declaró el exárbitro al diario The Sun.

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«Pero en el tiempo añadido hubo una gran polémica cuando Gyökeres cometió una mano clara tras el cabezazo de Gvardiol», añadió.

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«Está claro que el balón iba camino de la red y, en mi opinión, Gyökeres movió claramente los brazos hacia el balón», prosiguió Halsey.

«Tenía los brazos en una posición antinatural, y es muy difícil para John Brooks verlo entre tantos jugadores», explicó.

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El exárbitro inglés dirigió duras críticas a Darren England por su decisión en la sala del VAR: «Dios mío, Darren England, ¿qué haces en el VAR? Es un penalti claro, es mano».

«Darren England debería haber recomendado a John Brooks revisar la decisión, y estoy seguro de que habría señalado penalti», continuó.

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Halsey insistió en que la jugada no admite otra interpretación: «Es una de las manos más claras que vas a ver, una mano intencionada».

Y cerró su protesta cuestionando que se considerara natural la posición del brazo de Gyökeres: «¿Cómo puede ser eso una posición natural? Sabe perfectamente lo que está haciendo».

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El empate mantuvo al Arsenal en el liderato de la Premier League con 29 puntos, mientras que el Manchester City sumó 23 en la segunda posición, de modo que la diferencia entre ambos sigue siendo de 6 puntos tras el enfrentamiento directo.