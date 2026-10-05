El marfileño Yan Diomande, estrella del Real Madrid, habló sobre su escasa participación con su club español, ya que ha disputado 8 partidos desde el inicio de la temporada, de los cuales solo fue titular en dos, y además rechazó el calificativo de "superestrella" que empieza a asociarse a su nombre.

El sitio web Trivela publicó las declaraciones de Diomande, que ofreció al canal NCI tras la derrota de Costa de Marfil ante Camerún, por un gol a cero.

El jugador marfileño dijo: "No ha cambiado nada. Entreno mucho, aunque juego poco allí, y los entrenamientos son exigentes. Es bueno que el entrenador José Mourinho confíe en mí y me dé muchos minutos de juego".

Sobre la presión que acompaña a cada partido que disputa, Diomande mostró la misma calma, al afirmar: "Me gusta la presión, porque me da la oportunidad de superarme a mí mismo. Y además juego en un club donde las exigencias son grandes".

Tras su traspaso desde el Leipzig por 125 millones de euros, más 15 millones de euros en variables, el jugador de 19 años llegó a España como el futbolista africano más caro de la historia.

Su fichaje por el Real Madrid y su creciente protagonismo con la selección de Costa de Marfil han cambiado la imagen que se tiene de Diomande.

Pero cuando el canal NCI le preguntó cómo gestiona su estatus como "superestrella", el exjugador del Leipzig no dudó en rechazar ese calificativo.

Y recalcó: "Esto siempre es bueno. Olvídense de la historia de la superestrella, yo soy la misma persona de siempre. Quizá lo sea para ustedes, pero para mí soy la misma persona. En cualquier caso, es un placer para mí jugar por mi país, especialmente. Me siento mejor que en ningún otro lugar cada vez que visto la camiseta de la selección de mi país".