Dick Advocaat recibe de repente una dura crítica: «Más que aterrador»

Leon ten Voorde, periodista de Tubantia, critica a Dick Advocaat y «sus amigos de la tele». Asegura que el seleccionador Fred Rutten no tiene oportunidades justas en Curazao.

En una columna sobre la actualidad de la selección, afirma: «Si yo fuera Rutten, ya habría renunciado. El juego que están llevando a cabo Advocaat y sus amigos de la tele y los medios es espeluznante».

«El flamante seleccionador de Overdinkel pensaba que le esperaba una maravillosa aventura en el Mundial, pero en los últimos días ha acabado en una fosa de serpientes que pone al descubierto todos los aspectos oscuros del fútbol y la televisión», escribe el periodista.

Menciona a los «amigos» de Advocaat: «Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee y René van der Gijp han lamentado en público varias veces la ausencia del simpático Dick».

Según Ten Voorde, ese lobby obedece a que el touroperador Corendon planea llevar a Curaçao los programas Vandaag Inside y De Oranjezomer el próximo verano. «Es obvio que el gran patrocinador prefiere brillar al lado del querido Advocaat y no de un Rutten más discreto».

Ten Voorde no espera ayuda de Advocaat: «Al callar, alimenta el fuego y le endosa a Rutten una batalla imposible».

El 14 de junio debutará ante Alemania en la fase final del Mundial.