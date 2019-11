Díaz quiere irse de Bolivia porque no tendrá vacaciones

El DT argentino sólo quiere trabajar hasta el 15 de diciembre para luego tomar vacaciones, pero el torneo boliviano se extenderá hasta el 25.

El entrenador argentino Cristian Díaz tiene la intención de dejar Wilstermann en caso de que el torneo boliviano se juegue hasta el 31 de diciembre porque no tendrá tiempo para tomar vacaciones.

Díaz se mostró molesto porque hasta ahora no se tomó la determinación de continuar con el campeonato boliviano que está parado por los conflictos sociales desde el pasado 21 de octubre.

"Está bien jugamos hasta el 31 de diciembre, está bien, ¿y después? ¿Las vacaciones de los trabajadores cómo haces?, porque yo me tomaré 15 días de vacaciones ¿y la si clasificamos a fin de mes?, entonces hay cosas que se dicen sin pensar todo", dijo Díaz tras el entrenamiento del equipo aviador.

El artículo sigue a continuación

Lo que quiere Díaz es que el campeonato se juegue al menos hasta el 22 de diciembre y de ahí tomar un descanso de 15 días para luego preparar al equipo para la Copa Libertadores o .

Que Dios me perdone, pero no voy a trabajar hasta el 31 y el 2 voy a estar trabajando otra vez acá, si eso pasa me voy, si me obligan a hacer eso yo les aviso ahora, el 31 dirijo, termino el campeonato sin problema, pero el 2 renuncio y me voy a mi casa, es que no se puede, no es negociable", dijo el profesional argentino.

Hasta la pausa obligada al torneo boliviano, Wilstermann era líder con 37 puntos.