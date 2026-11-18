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5 goles en dos partidos internacionales, un hat-trick relámpago en apenas 12 minutos y una sonrisa que llevaba mucho tiempo ausente del rostro de una de las grandes estrellas del Real Madrid: así ha elegido Vinícius Júnior responder a sus críticos, tras un arranque de temporada muy alejado de las expectativas que ha puesto cada vez más en entredicho su futuro y su estatus en el conjunto blanco.

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La estrella brasileña, que parecía incapaz de recuperar su brillo en la capital española, ha regresado del último parón internacional con una imagen completamente distinta: firmó un doblete ante Japón pese a la derrota de Brasil por 2-3 y después acribilló a Singapur con tres goles en una goleada por 7-0.

Aunque muchos consideran que se trata de una reacción pasajera ante rivales sin la solidez defensiva que se encuentra cada semana en Europa, han aparecido otras señales que invitan a tomarse más en serio el regreso de Vinícius, sobre todo a la luz de sus sinceras confesiones sobre las causas de su bajón y de unas declaraciones que encierran una promesa clara de recuperar su mejor nivel.

Pero la pregunta que se impone ahora es: ¿se ha acabado de verdad la crisis de Vinícius o el brasileño necesita algo más que cinco goles con su selección para demostrar que el temible Vinícius ha vuelto?

De la cima del mundo a un inicio de temporada confuso: ¿qué le ha pasado a Vinícius?

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El bajón de Vinícius no ha sido un simple descenso puntual en su cifra de goles, sino que responde a una serie de circunstancias que se han entrelazado hasta alejarlo de la imagen que la afición del Real Madrid estaba acostumbrada a ver.

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Tras una temporada anterior que cerró con más de 20 goles, el extremo brasileño afrontó el curso actual bajo una enorme presión, después de que su futuro se convirtiera en el centro de atención de la prensa europea, con su nombre vinculado a la Premier League y, en concreto, al interés del Arsenal por hacerse con sus servicios.

Vinícius tardó en cerrar la renovación de su contrato con el Real Madrid, hasta que en agosto pasado firmó un nuevo acuerdo de larga duración. Sin embargo, el jugador reconoció más tarde que la cantidad de clubes interesados en él y la polémica en torno a su futuro le provocaron una presión mental que afectó a su inicio de temporada.

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No fue el único problema, ya que el jugador recibió críticas por su rendimiento sobre el césped, tras sumar solo un gol y tres asistencias en 12 partidos con el Real Madrid, unas cifras que no están a la altura de su potencial ni del lugar que ocupa entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

La situación se complicó aún más con su expulsión ante el Villarreal el 10 de octubre, por tirarle del pelo a Nathan Saliva, jugador del equipo rival. Posteriormente recibió una sanción de cuatro partidos en LaLiga por el incidente y por sus protestas al árbitro.

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Así, se perdió encuentros importantes, entre ellos el Clásico ante el Barcelona, y se vio fuera de los planes del equipo en un periodo en el que necesitaba con urgencia recuperar el ritmo de competición y la confianza en sí mismo.

Confesiones poco habituales: Vinícius desvela el secreto de su bajón

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Puede que los momentos más importantes del regreso de Vinícius empezaran antes de sus cinco goles con Brasil, concretamente en la rueda de prensa previa al partido ante Singapur, cuando decidió reconocer públicamente los motivos que contribuyeron a la caída de su nivel.

El jugador explicó que no se preparó como debía tras el Mundial de 2026, en el que Brasil cayó prematuramente ante Noruega en los octavos de final, algo que dejó una profunda huella psicológica en él y en sus compañeros.

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Vinícius contó que aprovechó las vacaciones para descansar y pasar más tiempo con su familia, pero admitió que entrenó menos que en años anteriores, lo que quizá influyó en su arranque con el Real Madrid.

También habló con franqueza de la presión que vivió por la renovación de su contrato y por el interés de otros clubes en ficharlo, y aseguró que todo ello ocupó sus pensamientos y afectó a su concentración.

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La estrella brasileña no trató de excusar por completo su bajón, sino que reconoció que es un ser humano que comete errores e intenta aprender de ellos. Además, señaló lo difícil que es mantener un nivel excepcional durante muchos años y puso como ejemplo las trayectorias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes considera el máximo referente de regularidad.

Pero lo que más llamó la atención de sus palabras fue el recuerdo de lo ocurrido la temporada pasada, cuando solo había marcado cinco goles hasta diciembre y acabó el curso con más de 20.

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Vinícius afirmó que sigue preparándose y mejorando, y añadió una frase cargada de confianza: «En el momento decisivo de la temporada, siempre estoy ahí».

Cinco goles bajo el mando de Ancelotti: ¿ha encontrado Vinícius lo que buscaba?

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La respuesta más convincente de Vinícius llegó sobre el terreno de juego, tras recuperar su olfato goleador durante el último parón internacional con cinco goles en dos partidos consecutivos con la selección brasileña.

Pese a la derrota de Brasil ante Japón por 2-3, el extremo del Real Madrid firmó los dos goles de su selección y mostró una versión ofensiva distinta. Después prolongó su exhibición ante Singapur con un hat-trick en los minutos 8, 14 y 20, en la contundente victoria por siete goles a cero.

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Fue el primer hat-trick de Vinícius con la camiseta de la selección brasileña, y llegó además en un momento crucial para un jugador que buscaba recuperar la confianza en sí mismo tras un largo periodo de sufrimiento.

Y aquí aparece una paradoja que merece atención: el papel que desempeña Carlo Ancelotti en la recuperación de la mejor versión de Vinícius.

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El técnico italiano es uno de los grandes artífices de la evolución del jugador en el Real Madrid, ya que durante su anterior etapa en el conjunto blanco logró transformarlo de un extremo talentoso que dependía en gran medida de su velocidad y su regate en uno de los atacantes más determinantes del fútbol europeo.

Ahora, Ancelotti parece estar consiguiendo de nuevo sacar lo mejor del jugador, pero esta vez desde el banquillo de la selección brasileña.

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Los números reflejan la magnitud de su influencia: Vinícius se ha convertido en el máximo goleador de Brasil en la era Ancelotti, con 13 goles en 20 partidos a las órdenes del técnico italiano.

Para Vinícius, no se trata solo de marcar goles, sino de recuperar la sensación de ser el jugador capaz de marcar diferencias y de seguir siendo una de las armas más importantes de su selección de cara a los próximos compromisos.

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Aun así, no conviene sobrevalorar esta reacción. El partido ante Singapur no fue una prueba defensiva del nivel que espera al jugador en la Liga de Campeones, y marcar ante Japón no borra por sí solo todos los interrogantes que han rodeado su rendimiento en el Real Madrid.

Mourinho y la verdadera prueba: ¿se trasladará el despertar a Madrid?

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Aquí empieza la fase más difícil de la historia del regreso de Vinícius. Los cinco goles con la selección le han dado un enorme impulso anímico, pero no bastarán por sí solos para poner fin a su crisis si no logra traducir esa confianza en un rendimiento estable con el Real Madrid.

José Mourinho tendrá una oportunidad importante para aprovechar el regreso de su extremo brasileño, sobre todo porque el jugador ya ha cumplido su sanción y vuelve a estar disponible para LaLiga a partir del partido ante el Celta de Vigo, previsto para el 21 de noviembre.

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Sin embargo, Vinícius no recuperará necesariamente un puesto asegurado en el once, ya que Yan Diomande ha aprovechado su ausencia con actuaciones notables y, además, marcó el gol de la victoria ante el Villarreal en el partido en el que fue expulsado el brasileño.

Esto significa que la competencia por la banda izquierda podría complicarse aún más, sobre todo si Diomande mantiene su nivel, mientras Mourinho espera que Vinícius recupere su peso ofensivo y cumpla con las exigencias del equipo.

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El brasileño necesita demostrar que ha recuperado su capacidad para desbordar a los defensores en el uno contra uno, generar ocasiones para sus compañeros y moverse con eficacia sin balón, y no limitarse a marcar cuando dispone de espacios.

También debe superar el aspecto mental y emocional, después de que su comportamiento le haya causado en más de una ocasión problemas que han afectado a su participación. La expulsión ante el Villarreal fue un claro ejemplo de ello.

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Por otro lado, Vinícius tiene historia y potencial de sobra para ser optimistas sobre su capacidad de volver. No es un jugador que tenga que demostrar su talento desde cero, sino una estrella que ya ha alcanzado la cima del fútbol europeo y sabe perfectamente lo que exige mantener su estatus.

¿Despertar o espejismo? La respuesta, en los próximos partidos

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Lo ocurrido con la selección brasileña puede considerarse un verdadero punto de partida para que Vinícius recupere la confianza en sí mismo, sobre todo porque los cinco goles llegaron después de reconocer sus errores e identificar con claridad las causas que habían afectado a su nivel.

Pero anunciar el regreso de la versión más temible del jugador sigue siendo prematuro: hay una gran diferencia entre brillar en dos partidos internacionales y mantener ese mismo nivel ante los grandes de Europa durante muchos meses.

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La verdadera prueba no estará en los goles que marcó ante Japón y Singapur, sino en su capacidad para recuperar su sitio en el Real Madrid, obligar a Mourinho a contar con él y acabar con la polémica que ha rodeado su futuro y su rendimiento en los últimos meses.

Vinícius ha dado la primera prueba de que no ha perdido su talento, y quizá solo necesitaba recuperar la confianza en sí mismo y reordenar sus prioridades. Pero ahora tiene que demostrar que lo sucedido en el parón internacional no es un simple destello pasajero.

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El temible Vinícius ha recuperado los colmillos con Brasil, pero Europa espera de él la gran prueba con la camiseta del Real Madrid.