Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, recibió un homenaje especial casi dos meses después de la conclusión del Mundial 2026.

Bellingham forma parte de la lista de la selección inglesa, a la espera del partido del sábado ante España en el estadio de Wembley, en la Liga de Naciones de la UEFA.

Es casi seguro que será titular, salvo que surjan circunstancias imprevistas, pues es uno de los líderes del equipo de Thomas Tuchel.

Bellingham ofreció una actuación destacada en el Mundial, donde ocupó el tercer puesto en la lista de goleadores (7 goles), por detrás de Kylian Mbappé (10) y Messi (8).

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Dos meses después de la conclusión del torneo, Bellingham recibió el premio a la Bota de Bronce de la FIFA, pero la sorpresa es que Bellingham no sabía que podía recibir un premio por haber ocupado el tercer puesto entre los mejores goleadores.

Jude dijo, en declaraciones recogidas por el diario "AS": "La Bota de Bronce del Mundial... ni siquiera sabía que existía, pero gracias de todos modos".

Jude llegó a las semifinales, pero cayó eliminado a manos de Argentina, con lo que no logró repetir la gesta de alcanzar la final de la Eurocopa 2024, que Inglaterra disputó y perdió ante España.

Esta semana tendrá la oportunidad de enfrentarse a España de nuevo, y en esta ocasión contra sus compañeros del Real Madrid como Cucurella y Huijsen.