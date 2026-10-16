René van der Gijp y Johan Derksen no entienden en absoluto el rumbo que ha tomado el Ajax bajo Jordi Cruyff. En Vandaag Inside, el mercado de fichajes veraniego del club de Ámsterdam recibe duras críticas tras la humillación europea del jueves por la noche ante el Hajduk Split en la Conference League.

El presentador Wilfred Genee recuerda las palabras de Valentijn Driessen, que describió al Ajax como «un grupo de jugadores reunidos sin ningún criterio». Van der Gijp ya está de acuerdo con él. «Hace tres meses hablábamos del Ajax de una manera muy distinta. Entonces todos pensábamos: ahora sí va a funcionar», recuerda el exfutbolista.

Van der Gijp admite que ya tenía dudas cuando llegaron tantos jugadores nuevos. «De todos los fichajes, en realidad solo conocía al portero, Ter Stegen, a Brandt y a ese delantero, Tolu. Con los demás pensaba: puede que estén muy bien, pero primero tengo que verlos jugar.» A Van der Gijp le cuesta especialmente entender la decisión de alinear por primera vez al lateral izquierdo Joffre Torrents, de dieciocho años.

Sin embargo, lo que más sorprende a Van der Gijp es el poder que Cruyff ha recibido dentro del Ajax. «Después de todo lo que habéis vivido con Mislintat, no entiendo que ahora le deis carta blanca a Cruyff», afirma. Derksen le da la razón: «Has dado en el clavo. No lo entiendo en absoluto. Tuvisteis experiencias tan malas al darle todo el poder a un alemán desconocido y ahora contratáis a alguien por su apellido».

Próximos partidos GRO Eredivisie 10:45 AJX Ver

Derksen considera que Cruyff no ha demostrado lo suficiente como para recibir tanta responsabilidad. «Su padre fue una figura enorme, pero Jordi, después de su carrera como futbolista, en realidad no ha hecho nada especial. Es un salto al vacío y solo queda esperar que los aficionados estén contentos porque se apellida Cruyff».

Van der Gijp echa en falta, además, personas con experiencia en el fútbol dentro de la organización que puedan corregir al responsable del área técnica cuando sea necesario. La política de fichajes también le genera grandes dudas, especialmente la incorporación de Viktor Tsygankov. «Buscas un extremo que haga desmarques en profundidad y han tenido dos meses para encontrarlo. Al final traen a Tsygankov, pero él no hace esos desmarques y siempre quiere recibir el balón al pie».

Tampoco les entusiasma Sofyan Amrabat: Derksen lo califica de «mediocre». Van der Gijp coincide en parte, aunque considera que el centrocampista puede imponerse físicamente. «Ese chico tiene presencia física, pero es un futbolista limitado, desde luego», señala el exextremo derecho.

Derksen, por su parte, critica la elección de Cruyff de contratar a Míchel Sánchez como entrenador. «Supe enseguida que Jordi traería a un amigo español. Si ese hombre lo hace fantásticamente, me alegraré mucho por él, pero hasta ahora no nos ha dado esa impresión. No conoce en absoluto el fútbol neerlandés».