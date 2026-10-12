Derksen arremete con dureza: «En el Ajax ya no era posible»

Johan Derksen destroza a Dusan Tadic en Groeten uit Grolloo. Las declaraciones del delantero de 37 años sobre sus compañeros en el NEC han sentado fatal al analista de Drenthe.

«Es más difícil tener a tu alrededor a jugadores de menor nivel. A menudo hago movimientos para preparar la jugada y no recibo el balón. O no me lo devuelven. Por lo visto, mi cerebro va demasiado rápido», dijo Tadic la semana pasada en una entrevista que dio mucho que hablar a NU.nl.

«Debería darse con un canto en los dientes de que a Marcel Boekhoorn le hiciera ilusión incorporar a un gran nombre», comienza Derksen, muy duro con el delantero. «Mira, en los últimos años ha jugado como un viejo. En el Ajax ya no daba más de sí. Y ahora le toca enfrentarse al Ajax y se dedica a hacerle la pelota. A hablar de forma un tanto despectiva del NEC en los medios. Como diciendo: “Yo siempre había estado acostumbrado a jugar en clubes que pelean por los títulos”».

«Entonces no deberías haber fichado por el NEC, chico», le dice el sorprendido Derksen al veterano serbio. «Esto es muy desagradable. Y luego dice que sus palabras se han sacado de contexto. Pero ya se ha comprobado y lo citaron con total fidelidad. Así que eso también es mentira».

Derksen continúa: «No, con esto no queda nada bien. Y creo que, a medida que avance la temporada, también perderá su puesto de titular en el NEC. Porque es un veterano. Todavía habla como una estrella, pero ya no rinde como tal».

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«Creo que Boekhoorn le paga un sueldo principesco. Porque para él era una cuestión de prestigio ver a Tadic con la camiseta del NEC. Pero no creo que esté a la altura esta temporada. Porque con Tadic en el equipo no se gana la guerra», pronostica un escéptico Derksen.