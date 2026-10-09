El astro brasileño Raphinha busca alcanzar su mejor nivel futbolístico con el Barcelona, pues su amor por el club catalán y su manera de entender el juego han generado mucho debate desde su llegada, al tratarse de un jugador apasionado que vive cada partido con una intensidad difícil de igualar. No se conforma con dar el 100%, sino que siempre aspira a ofrecer el 200%, una naturaleza que a veces le ha costado cara, pero que explica la mayor parte de la personalidad futbolística que ha alcanzado.

Según el diario español "Sport", las cosas no siempre fueron fáciles para Raphinha en el Barcelona, ya que fue puesto en entredicho durante su primera temporada y algunos consideraron que su fichaje había sido un error, pues las cosas no iban como se esperaba y, pese a sus esfuerzos, no logró alcanzar la estabilidad futbolística requerida. Sin embargo, nunca dejó de insistir, hasta convertirse en uno de los mejores ejemplos de cómo un jugador puede darle la vuelta a una situación complicada gracias al trabajo y el sacrificio, pues el internacional brasileño siguió creyendo en sus capacidades hasta convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo catalán.

El punto de inflexión en la actualidad radica en que, además de mantener la intensidad que siempre lo ha caracterizado, las cosas han comenzado a irle a favor tras haber adquirido madurez y haber alcanzado la capacidad de decidir partidos con una regularidad que no había mostrado antes, lo que ha hecho que su rendimiento lo sitúe entre los jugadores más importantes del equipo, en un momento en el que tanto el jugador como el club consideran difícil de entender que su nombre no figure entre la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro.

El compromiso de Raphinha va más allá de los límites del terreno de juego, pues es uno de los jugadores más queridos dentro del vestuario, se ha convertido en uno de los líderes del equipo y presta especial atención a los jugadores jóvenes. Además, es exigente con sus compañeros y consigo mismo, consciente de que parte de sus responsabilidades consiste en ayudar al equipo a mantener su máximo nivel de forma permanente.

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El diario "Sport" recogió las declaraciones de fuentes cercanas a uno de los jugadores del primer equipo, que afirmaron: "Hay momentos en los que querríamos matarlo, es como un entrenador que juega contigo, te exprime la energía al máximo y siempre busca lo mejor para ti, pero es un líder y al final has aprendido que siempre tiene razón, y lo que hace es asombroso". Unas confesiones que reflejan con claridad cómo lidera al equipo desde dentro.





La relación de Raphinha con el técnico alemán Hansi Flick es magnífica, pues ambos mantienen conversaciones constantes sobre fútbol y comparten una visión idéntica acerca del nivel de exigencia y compromiso dentro del vestuario, de modo que el brasileño se ha convertido en uno de los hombres de mayor confianza del entrenador alemán, en una relación mutua, pues Flick sabe que tiene un jugador capaz de transmitir sus mensajes al resto de los compañeros, algo de enorme importancia en un vestuario que cuenta con numerosos elementos jóvenes.

Esa misma energía y vitalidad se manifiestan cuando se incorpora a la selección de Brasil, donde Raphinha siente un gran compromiso tanto con el Barcelona como con la selección de su país, y siempre quiere ofrecer su mejor nivel sin importar la camiseta que vista. Y aunque regresó lesionado en dos ocasiones tras los parones internacionales con Brasil, y el Barcelona habría preferido que volviera en plena forma, el club conoce bien su personalidad, pues las mismas fuentes trasladaron a "Sport": "No es de la clase de jugadores que reservan sus esfuerzos cuando saltan al campo, y eso es lo que lo hace único".

Esto no significa que deba asumir riesgos innecesarios ni que la lesión sea una buena noticia, sino que su manera de competir explica las razones por las que siempre intenta llegar lo más lejos posible, ya que pedirle que juegue con menos intensidad significa, en realidad, pedirle que deje de ser Raphinha.

Precisamente por este motivo, el astro brasileño no descartó por completo la posibilidad de participar este fin de semana ante el Getafe. Y pese a ser consciente de la dificultad de recuperarse a tiempo y de que el club considera complicado que llegue al partido, quiere hacer un último intento, pues tiene la intención de probarse mañana sobre el terreno de juego para conocer sus sensaciones después de haber realizado un entrenamiento en solitario hoy. E incluso si lograra llegar al partido, la idea es que se siente en el banquillo, ya que el delantero quiere saber hasta qué punto responde su cuerpo antes de descartar de forma oficial disputar el encuentro.

El brasileño es consciente de que la temporada todavía es larga y de que lo más importante es volver en la mejor forma posible, y su deseo de jugar no cambia nada de esta realidad, pero demuestra una vez más su entrega y compromiso.

En cuanto a los contratos, el Barcelona quiso premiar el rendimiento de Raphinha y su importancia mediante la renovación de su contrato, ya acordada para extenderse hasta el año 2030. Y aunque la intención inicial era celebrar el acto oficial hoy viernes, se decidió aplazarlo varios días debido a la retirada de Pedro Rodríguez, que tiene previsto anunciar su despedida del fútbol en la grada del club, además de la rueda de prensa del entrenador Hansi Flick, lo que obligó a modificar la agenda.

En consecuencia, está previsto que el acto de renovación del contrato de Raphinha se celebre la próxima semana, en cuanto el Barcelona regrese de Turquía, y se espera que tenga lugar entre el miércoles y el viernes, con la fecha definitiva aún por determinar.

Este paso será un homenaje a un jugador que logró cambiar por completo su situación dentro del Barcelona, pasando de ser un futbolista cuyas capacidades se ponían en duda a convertirse en una pieza fundamental y uno de los grandes referentes del vestuario, pues Raphinha ha comenzado esta temporada con un nivel excepcional con el que ha dado continuidad a lo mostrado anteriormente.

Así, el Barcelona es muy consciente del valor que posee en Raphinha, un jugador que a veces se deja llevar por sus emociones y no siempre sabe dosificar su esfuerzo, pero cuyo sacrificio nunca estuvo en duda, y quizás ese sea uno de los secretos más destacados de su éxito, pues después de darlo todo sin que las cosas le salieran bien, ahora sigue dándolo todo tras haberse convertido en uno de los mejores jugadores del equipo. Nunca aprendió a dar solo el 99% y, a la vista de lo que ha alcanzado, no parece que tenga intención de cambiarlo.