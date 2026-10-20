«Dejó tirado al equipo y me decepcionó, porque contábamos con él», dijo el neerlandés en una entrevista con The Athletic, en la que criticó la actitud de CR7 en los Red Devils durante su etapa al frente del equipo.

Lo que más molestó a ten Hag, que ocupó el cargo en Manchester entre 2022 y 2024, fue la actitud de Ronaldo en los entrenamientos. «Le dije muchas veces: "Ronnie, todos quieren trabajar para ti y ponerte en la posición adecuada, pero si no puedes llegar al área, no puedes marcar". No era capaz de hacerlo. No corría ni con balón ni sin él. La razón era que no se había preparado», subrayó.

Unas palabras ciertamente sorprendentes. Al fin y al cabo, de Ronaldo siempre se había dicho que trabajaba duro y que a menudo hacía sesiones extra después de los entrenamientos. «Todo gran equipo debe aceptar al mejor jugador, pero el mejor jugador debe trabajar para el equipo. Y el United no era la máxima prioridad para algunos», añadió ten Hag.

Cristiano Ronaldo: ¿por qué se rescindió el contrato de CR7?

Ronaldo acabó marchándose del Manchester United a finales de 2022 en medio de una disputa, después de haberse convertido en una estrella mundial en Old Trafford entre 2003 y 2009.

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Antes, el portugués había perdido la titularidad con ten Hag, hasta que lanzó duras críticas en una explosiva entrevista. Finalmente, su contrato se rescindió antes de tiempo. Poco después, CR7 fichó por el Al-Nassr de Arabia Saudí, club con el que sigue teniendo contrato hasta el verano de 2027.

The Athletic señaló además que había trasladado a Ronaldo las duras palabras de su exentrenador, pero que no había obtenido respuesta. Hasta que estalló el conflicto, ten Hag entrenó al futbolista, que ahora tiene 41 años, durante un total de cuatro meses. En total, Ronaldo marcó 145 goles en 346 partidos con el histórico club inglés.

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Conflicto con Portugal: ¿qué sanción recibió Cristiano Ronaldo?

De forma igualmente poco airosa, Ronaldo abandonó antes de tiempo la concentración de la selección portuguesa durante el último parón internacional, después de que, a su juicio, el entrenador Jorge Jesus incumpliera sus promesas sobre los minutos que disputaría. Pese a ello, el lunes recibió de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) una sanción extremadamente leve.

Según un comunicado emitido el lunes por el consejo disciplinario de la federación, el internacional con más partidos de la historia de Portugal, de 41 años, solo tendrá que pagar 255 euros por abandonar antes de tiempo la concentración. Además, Ronaldo fue suspendido durante 30 días, por lo que ya estaría disponible para los próximos partidos de Portugal en la Nations League, contra Dinamarca (14 de noviembre) y en Gales (17 de noviembre).