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El Bayern de Múnich ha tomado su decisión definitiva sobre la posibilidad de moverse para hacerse con los servicios de Trent Alexander-Arnold, estrella del Real Madrid.

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Según informó el portal TEAMtalk, el Bayern de Múnich ha descartado fichar a Arnold, que llegó al Real Madrid en el verano de 2025.

El nombre del internacional inglés Alexander-Arnold suena con fuerza para salir del Real Madrid, después de que hasta ahora no haya logrado estar a la altura de las expectativas en el gigante español.

Arnold ha tenido un papel limitado en el conjunto merengue y se ha planteado la posibilidad de su regreso al Liverpool, pero los informes indican que las opciones de que vuelva a Anfield son muy escasas.

En su lugar, Trent Alexander-Arnold podría haber puesto rumbo al Bayern de Múnich, pero un informe publicado en los últimos días señaló que el club alemán no muestra gran interés en hacerse con sus servicios.

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El periodista alemán Christian Falk aseguró que el Bayern de Múnich no está interesado en fichar a Alexander-Arnold en un futuro próximo.

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Falk explicó que Trent Alexander-Arnold no es un lateral derecho ideal para el Bayern de Múnich, y que su edad y su rendimiento en el Real Madrid hacen que la operación sea poco probable.

Falk declaró a CF Bayern Insider: "El Bayern de Múnich no está interesado en fichar a Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid".

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Y añadió: "El Bayern de Múnich busca un jugador en esa posición, y futbolistas como Givairo Read siguen sin duda en el radar del club. Solo por las características de Read ya puedes darte cuenta de que el club no busca incorporar a un jugador como Trent Alexander-Arnold".

Además, señaló: "Tampoco estoy seguro de que el entrenador Vincent Kompany se fije en las características del jugador inglés, porque no es un lateral derecho ideal para el Bayern de Múnich".

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Y explicó: "Además, Arnold ya no es de los futbolistas más jóvenes. Y, hablando con franqueza, el jugador de 28 años no se ha consolidado en el Real Madrid. Hay que mostrar mucho respeto por los jugadores ingleses que se lanzan a jugar en otro país, pero no todos los futbolistas ingleses triunfan tras dejar el Reino Unido".

Falk insistió: "Además, no todos los jugadores ingleses son Harry Kane. Por eso, no creo que Trent Alexander-Arnold vaya a ser una opción seria para el Bayern el próximo verano".