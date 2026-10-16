Según informan los Ruhr Nachrichten, ni Filippo Mane ni Luca Reggiani estarán este sábado en la convocatoria del primer equipo para el difícil partido a domicilio en la capital.

En su lugar, está previsto que ambos jóvenes defensas jueguen con el filial contra el SC Wiedenbrück en la Regionalliga West.

La decisión sorprende porque Nico Schlotterbeck tuvo que descansar el miércoles en el partido de la Champions League contra el Bodö/Glimt por una cuestión de gestión de cargas. El segundo capitán se había lesionado el tobillo con la selección, pero, pese a ello, fue titular por sorpresa el pasado viernes contra el Werder Bremen. Cabe dudar, al menos, de que ya esté de nuevo en plenas condiciones.

Junto a Schlotterbeck, se espera que Waldemar Anton y el fichaje Joane Gadou, que hasta ahora ha convencido, sean titulares en la línea de tres centrales. El único recambio disponible sería entonces Ramy Bensebaini, que el miércoles entró en el once por Schlotterbeck en Noruega y tuvo una actuación sólida y atenta.

Esto significa que los centrales no pueden sufrir demasiados contratiempos el sábado en el campo de los Eisernen. De lo contrario, la apuesta arriesgada de Kovac podría salirle muy cara.

¿Cuál es la situación de Reggiani y Mane en el BVB?

Mane y Reggiani ya jugaron el pasado fin de semana con el filial del BVB contra el Wattenscheid, probablemente para poder sumar por fin minutos de competición. Mane, que había estado de baja por una lesión muscular, fue titular y Reggiani lo sustituyó tras el descanso. Este último había pasado de nuevo los 90 minutos en el banquillo la noche anterior contra el Werder Bremen.

Ambos centrales apenas están teniendo oportunidades con el primer equipo esta temporada. Mane suma 138 minutos en tres partidos. Reggiani, una de las revelaciones inesperadas de la pasada temporada, solo ha disputado dos partidos y 50 minutos.

Ya en verano se perfilaba que Mane adelantaría a Reggiani en la jerarquía interna de centrales. Reggiani se había beneficiado en la segunda mitad de la pasada temporada de los numerosos problemas de lesiones y de la impactante marcha del jugador cedido Aaron Anselmino. Dio el salto al primer equipo e incluso fue titular en ocho de los 16 partidos oficiales posibles. A mediados de marzo marcó contra el FC Augsburgo su primer gol en la Bundesliga y después fue recompensado con un contrato profesional.

Pero en verano cambiaron las tornas: Mane pasó de repente a estar por delante y, con la llegada de Gadou, las posibilidades de Reggiani de jugar con el primer equipo se redujeron al mínimo. El italiano rechazó entonces un posible traspaso en verano, pero ahora se habría replanteado su postura y se considera probable una salida en el mercado de invierno.

Esta podría incluso reportarle una buena cantidad de dinero al BVB. Al fin y al cabo, tanto el AC Milan como el Inter de Milán habrían mostrado interés en verano y, el último día del mercado, Reggiani habría rechazado una oferta del Southampton FC.

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