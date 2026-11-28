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El PSV llega al descanso con una ventaja de 2-0 ante el Go Ahead Eagles en la VriendenLoterij Eredivisie gracias a los goles de Filip Kostic y Ruben van Bommel. Sin embargo, hay dudas sobre si el segundo debió subir al marcador.

Antes del 2-0, el balón sale del campo a la altura del banquillo del PSV. Bosz lo recoge y se lo entrega rápidamente a Kostic, que efectúa el saque de banda sin demora. Esa jugada acaba en el 2-0 de Van Bommel.

Al descanso, en la VriendenLoterij Eretribune de ESPN, se analiza la jugada. «Bosz desempeña un papel bastante decisivo en el segundo gol», comienza Ronald Waterreus.

«Al principio del programa comentábamos que casi todos los jugadores del PSV ya habían marcado alguna vez, pero ahora Peter Bosz también tiene una asistencia. No está nada mal», añade Waterreus en tono de broma.

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La presentadora Aletha Leidelmeijer señala que, oficialmente, eso no está permitido. Para evitar que los recogepelotas entorpezcan el juego, ahora los jugadores deben coger el balón de un cono situado junto al campo antes de efectuar un saque de banda.

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«Oficialmente no está permitido», coincide Waterreus. «Pero no creo que nadie proteste por esto. Y me parece lógico, porque, atendiendo al espíritu del juego, esto no tiene nada que ver con entorpecerlo».

Marciano Vink está de acuerdo con él. «También me parece de lo más normal que, si el balón te llega, se lo des a un jugador de tu equipo. Imagina que el balón le llega y se queda con las manos en alto porque no puede hacer nada. Sería muy raro».

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Waterreus concluye: «Todas esas reglas se crearon, por supuesto, para evitar que se entorpezca el juego y, según la letra del reglamento, probablemente alguien podría poner alguna pega. Pero, la verdad, me hace gracia que Peter Bosz también figure en la lista de quienes han dado asistencias».