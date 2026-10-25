¿Debe el Ajax mover ficha este invierno? «Es mejor que Viktor Tsygankov»

Los analistas de ESPN elogiaron este sábado por la noche a Jakob Trenskow. El delantero del sc Heerenveen marcó dos goles ante el ADO Den Haag (2-3) e incluso fue vinculado con el Ajax.

El Heerenveen se adelantó a los 24 minutos. Nolhan Courtens atravesó el centro del campo y cedió el balón a Rivera, que envió un centro tenso desde la banda izquierda. Trenskow se anticipó a su marcador, Gregoire Waem, y remató a bocajarro para firmar el 0-1.

Poco después, el propio Trenskow también marcó el 1-3. Justo cuando los frisones pasaban por serias dificultades, volvió a aparecer: en el minuto 66 remató con contundencia un centro raso de Rivera para poner el 1-3.

Con esos dos goles, el delantero danés elevó a seis su cuenta esta temporada. También suma dos asistencias. La temporada pasada marcó trece goles y dio cinco asistencias en 34 partidos.

A Bram van Polen le gusta mucho Trenskow, aunque tiene dudas sobre su físico. «Si puede estar a la altura de los tres primeros… Es bastante ligero. Si le marcas muy de cerca, me temo que se verá superado, pero es mejor que Viktor Tsygankov en el Ajax».

Karim El Ahmadi también está impresionado, pero, por su parte, cuestiona la profundidad del danés. «Con el balón es bueno, pero también echo en falta profundidad. Y en el Ajax tienes que rendir todas las semanas; esa es una diferencia con el Heerenveen».