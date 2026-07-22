El francés Hervé Renard continúa atrayendo el interés de numerosas selecciones, después de haber mantenido su alto valor en el mercado de entrenadores, pese a la brevedad de su última experiencia al frente del cuerpo técnico de la selección de Túnez durante el Mundial 2026.

Según la cadena francesa "Foot Mercato", Renard sigue gozando de un amplio reconocimiento en los continentes africano y asiático, gracias a su destacado historial, en especial su experiencia con la selección de Arabia Saudí, en la que dejó una huella notable tras conducir al conjunto saudí a resultados llamativos que lo convirtieron en uno de los entrenadores más solicitados de la región.

Fuentes mediáticas surcoreanas apuntan a que Renard encabeza la lista de candidatos para suceder a Hong Myung-bo en el banquillo de la selección de Corea del Sur, tras su salida del cargo después de la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

El interés de las selecciones por Renard no se limita al continente asiático, ya que su nombre sigue muy presente en África, donde es uno de los principales candidatos a asumir las riendas de la selección de Sudáfrica en sustitución del belga Hugo Broos.

Asimismo, el nombre del técnico francés ha vuelto a aparecer entre las opciones que se barajan en Senegal, en medio de la búsqueda de la Federación senegalesa por reforzar su proyecto deportivo de cara a la próxima etapa.

Y en Argelia, Renard podría convertirse en uno de los nombres más destacados como candidato a dirigir la selección, en caso de que se produzca un cambio al frente del cuerpo técnico liderado por el suizo Vladimir Petkovic, ya que los informes indican que su nombre figuraría entre las prioridades.

Renard, campeón de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones con Zambia y Costa de Marfil, se encuentra ante varias opciones durante el próximo periodo, en medio de la expectación sobre cuál será su próximo destino tras una breve experiencia con la selección de Túnez.

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