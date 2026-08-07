De la cocina al campo: ¿cómo cambió Mourinho las reglas de vida en el Real Madrid?

El portugués José Mourinho ha impuesto una serie de nuevas normas dentro del Real Madrid, que abarcan diferentes detalles de la vida diaria de los jugadores, desde la alimentación y la disciplina hasta los programas de recuperación de lesiones, en el marco de su intento por imponer su sello desde su llegada al club.

Según el diario español As, Mourinho llegó al Real Madrid y estudió la situación dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas antes de decidir realizar amplios cambios, tras considerar que el sistema necesitaba más control y el establecimiento de nuevas normas que llevaran su sello.

El periódico señaló que los jugadores gozaban anteriormente de todas las facilidades que les permitían organizar su día como quisieran, pero el técnico portugués decidió endurecer la vigilancia, no solo durante los entrenamientos, sino también sobre todo lo que rodea la vida del jugador, incluyendo la alimentación, la recuperación de lesiones e incluso el cumplimiento de los horarios de llegada a Valdebebas.

As aseguró que estas normas no se aplican únicamente mediante la dureza, sino con rigor y convicción, ya que Mourinho considera que la construcción del espíritu de grupo representa un elemento fundamental en su proyecto. Por ello, el club publicó una imagen en la que aparecían todos los jugadores y los miembros del cuerpo técnico comiendo juntos en Valdebebas, en una escena que antes no era habitual.

El técnico portugués considera este hábito una parte importante para reforzar la cohesión dentro del equipo, tras haberlo aplicado durante su etapa en el Benfica, antes de trasladarlo al Real Madrid.

As citó a fuentes del interior del club que afirmaron: "Quiere reforzar el espíritu de grupo y la unidad, y el asunto marcha de una manera que genera entusiasmo", mientras que otras fuentes aseguraron que "el ambiente es muy bueno", mensajes que gozan de gran aprecio dentro del club tras el final de la temporada pasada, que estuvo marcada por mucha tensión.

Los cambios también abarcaron el apartado de la alimentación, donde el especialista en nutrición ya no se limita a ofrecer asesoramiento, sino que se ha convertido en el responsable de elaborar los menús del desayuno y las comidas ligeras de forma obligatoria y determinada de antemano.

Todas las comidas han sido diseñadas al servicio del rendimiento deportivo, lejos de las elecciones personales, después de que anteriormente existiera una mayor libertad.

El diario español aclaró que estos cambios no provocaron ningún conflicto dentro del vestuario, sino que fueron recibidos con satisfacción.

En cuanto a la disciplina, el informe señaló que la nueva política de sanciones no se topó con el descontento de los jugadores, ya que no se basa en las multas económicas, sino en la imposición de entrenamientos individuales dentro del gimnasio, lejos de los entrenamientos colectivos.

Todos los jugadores están obligados a presentarse en Valdebebas una hora completa antes del horario de inicio del entrenamiento, y cualquier retraso conlleva un castigo, sin excepciones ni distinciones entre los jugadores.

En cuanto al apartado de las lesiones, la recuperación pasa a realizarse dentro de Valdebebas, incluso en caso de recurrir a entrenadores personales, ya que los programas se ejecutan por la mañana y por la tarde dentro de la ciudad deportiva.

Ya no está permitido someterse a tratamientos externos, manteniéndose la plena coordinación con el club y su cuerpo especializado en la preparación física.

As aseguró que el proceso de recuperación ya no es un asunto individual, sino que se ha vuelto más colectivo y está sometido a una mayor supervisión que en cualquier momento anterior, en el marco de unos nuevos hábitos con los que Mourinho busca deshacerse de las prácticas anteriores que no le gustaban, partiendo de su convicción de que las exigencias de la disciplina comienzan antes de que el balón se mueva, y se vuelven más rigurosas bajo su mando.