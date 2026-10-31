De Jong revela los entresijos de la llamada de Xavi: me sorprendió mucho

El neerlandés Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, reveló que estuvo en contacto con su compatriota Xavi Hernández, el nuevo director técnico de la selección neerlandesa, antes del anuncio oficial de su nombramiento, y expresó su alegría por volver a trabajar bajo su dirección, después de que ambos coincidieran ya en una experiencia conjunta dentro del club catalán.

De Jong afirmó, en una entrevista con la cadena neerlandesa "NOS", que Xavi lo llamó antes del anuncio de que asumía la responsabilidad técnica de la selección, y explicó: "Me llamó de antemano, y estuvo bien saber que estaba pensando en ello. Como hacía mucho tiempo que no teníamos un entrenador extranjero, me sorprendió un poco, pero me alegré".

El jugador del Barcelona mostró su confianza en la capacidad de Xavi para dirigir a la selección neerlandesa, basándose en su conocimiento de sus ideas técnicas y tácticas durante el periodo en que trabajaron juntos en el club catalán.

Y dijo: "Trabajamos bien juntos en el Barcelona. Sé cómo piensa el fútbol, y eso encaja perfectamente con la selección nacional. Quiere la presión y el ataque, y no cambiará sus principios. Y desde el punto de vista táctico, tiene una gran variedad en cómo llevarlos a cabo".

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 ALA Ver

De Jong añadió que la selección neerlandesa afronta una etapa de reconstrucción que necesita tiempo, al decir: "Ahora tenemos que empezar a reconstruir el equipo, y eso llevará tiempo".

El centrocampista neerlandés abordó su sufrimiento durante el periodo pasado, después de haberse ausentado del último parón internacional para completar su programa de rehabilitación, antes de su regreso a los terrenos de juego en el enfrentamiento ante el Real Madrid, tras la lesión que sufrió en el Mundial, describiendo la etapa de recuperación como un "periodo largo y difícil", pero afirmó su confianza en recuperar su estado físico.

De Jong aclaró que el grado de preocupación por su última lesión fue menor en comparación con su lesión anterior en el tobillo, señalando que no sentía la misma incertidumbre sobre el momento de la recuperación y la posibilidad de sanar.

También habló de su relación con el Barcelona durante su periodo de ausencia, asegurando que no hubo desavenencias con el club pese a los debates que acompañaron la toma de la decisión de someterse o no a la cirugía.

Y dijo: "Todos conocen la situación y cómo fueron las cosas, así que no hay ningún rencor. Por supuesto, lo discutimos durante el proceso de toma de la decisión sobre si realizar la cirugía o no, luego se tomó la decisión de forma colectiva, y seguimos adelante".

Se espera que De Jong siga reforzando su presencia con el Barcelona durante el próximo periodo, ya que alcanzará su partido número 300 con la camiseta del equipo catalán en caso de participar en los enfrentamientos ante el Alavés y el Aston Villa, mientras que las previsiones apuntan a la posibilidad de contar con él en la posición de central durante el partido de hoy.