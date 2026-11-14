De Barcelona al Real Madrid: ¿cómo impone De la Fuente su palabra ante todos?

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Luis de la Fuente no conoce las medias tintas cuando se trata de imponer sus decisiones o defender sus convicciones. Puede parecer tranquilo y flexible en la mayoría de sus declaraciones, pero posee una personalidad fuerte que no duda en plantar cara cuando siente que hay un exceso o un intento de cuestionar sus elecciones. Y el reciente caso de Lamine Yamal ofrece un claro ejemplo de esa personalidad, que combina la calma con la firmeza, y la flexibilidad con la capacidad de poner fin a cualquier polémica que considere injustificada.

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Más allá de los acontecimientos del partido, sus goles y su resultado, las declaraciones de De la Fuente acapararon los focos en Praga. El seleccionador español llegó a la rueda de prensa consciente de la magnitud de la polémica generada en torno a la ausencia de Lamine Yamal, después de escuchar numerosas preguntas y especulaciones sobre el retraso en la incorporación de la estrella del Barcelona a la concentración de la selección. En cuanto se planteó el asunto, decidió zanjarlo con un tono tajante: "Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable que hay en la vida".

De la Fuente no dejó margen para la interpretación, pues subrayó que la decisión de aplazar la llegada de Lamine, al igual que ocurrió con Mikel Oyarzabal, fue una decisión personal suya, y que todas las partes la aceptaron a excepción de él, en alusión a que tenía la última palabra.

Asimismo, insistió en que el jugador del Barcelona no goza de ningún privilegio especial, y que la misma decisión se habría tomado con cualquier otro futbolista en idénticas circunstancias. Y añadió: "No tiene ningún privilegio especial. Lo habríamos hecho con cualquiera", antes de expresar su malestar por las mentiras, los montajes y la falta de rigor y credibilidad.

Fue un mensaje claro de que sus decisiones no son negociables, y de que no permitirá que se conviertan en materia de polémica sin disponer de toda la información, según informó el diario "AS" español.

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El pulso con el Barcelona: una desavenencia que se repite

No era la primera vez que De la Fuente se veía obligado a defender decisiones relacionadas con Lamine Yamal. En noviembre de 2025, hace aproximadamente un año, el jugador volvió a ser protagonista, pero en esta ocasión la desavenencia fue con el Barcelona y su entrenador, Hansi Flick.

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La crisis comenzó después de que la Real Federación Española de Fútbol manifestara, en un comunicado oficial, su sorpresa y malestar al enterarse el lunes 10 de noviembre, primer día de la concentración, de que el jugador se había sometido a un sencillo procedimiento médico mediante radiofrecuencia para tratar unos dolores en la zona del pubis, sin haber informado previamente a la Federación.

Lamine había sido incluido en la lista de la selección antes de ser descartado por su estado de salud, lo que llevó a la Federación a criticar la forma en que el Barcelona gestionó el asunto.

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De la Fuente aclaró, durante su intervención en la emisora "Cadena SER", que el club debería haber explicado sus intenciones de antemano, aunque conservaba plenamente el derecho a tomar la decisión que considerara adecuada para el interés de su jugador.

Describió lo sucedido como algo sorprendente, antes de reiterar su postura a través de "RNE", asegurando que nunca antes se había encontrado con una situación similar. Una vez más, el técnico español optó por expresar su objeción con claridad, sin intentar ocultar su malestar.

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Flick echó en falta empatía y De la Fuente responde

Pero lo llamativo es que De la Fuente no abordó las declaraciones de Hansi Flick con la misma contundencia con la que respondió a otras críticas.

El entrenador alemán ya había criticado la forma en que la selección española gestionó la situación de Lamine, al considerar que el jugador se incorporó a la concentración lesionado y recibió analgésicos para poder participar, antes de disputar más de 70 minutos en cada partido, pese a que España ganaba por tres goles de diferencia.

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Flick afirmó que la protección de los jugadores jóvenes debe ser una prioridad, expresando su tristeza por lo ocurrido.

Y cuando se le preguntó a De la Fuente por aquellas declaraciones, no dudó en criticarlas, pero optó por dirigir una observación distinta a su homólogo alemán: "Me faltó empatía, porque él mismo ha sido seleccionador nacional".

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Ahí se mostró otra faceta de su personalidad: no rechaza la discrepancia, pero espera de quienes han ocupado ese mismo cargo que comprendan la naturaleza de la responsabilidad y de las decisiones difíciles que impone la gestión de las selecciones nacionales.

Carvajal y Morata: no hay sitio para los grandes nombres

La firmeza de De la Fuente se extiende a sus elecciones deportivas, incluso cuando se trata de grandes nombres con una larga trayectoria en la selección española.

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El asunto de la exclusión de Dani Carvajal y Álvaro Morata de la lista para el Mundial generó una amplia polémica, especialmente con la proliferación de especulaciones sobre sus opciones de regresar a la convocatoria.

Pero el técnico español fue claro al hablar de Carvajal, explicando que el jugador necesita tiempo para recuperar su verdadero nivel y demostrar su capacidad de aportar.

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Y añadió que haberlo convocado en el pasado no garantiza su presencia en el futuro, asegurando que el jugador entenderá la decisión si el cuerpo técnico se ve obligado a descartarlo.

Y, en efecto, el asunto acabó con la ausencia de ambos en la lista, en una nueva confirmación de que los nombres y la trayectoria no otorgan inmunidad a nadie dentro de la selección, y de que el primer criterio para él sigue siendo la disponibilidad y la capacidad de servir al grupo.

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Sergio Ramos: dos decisiones difíciles sin marcha atrás

Entre las decisiones más difíciles que tomó De la Fuente figura la exclusión de Sergio Ramos de la lista de España para la Eurocopa 2024.

Reconoció que apartar a un defensa de la talla de Ramos fue una de las decisiones más difíciles de su carrera, pero no permitió que la emoción ni las presiones influyeran en su elección.

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No era la primera vez que se negaba a responder a las peticiones de convocar al excapitán del Real Madrid, pues adoptó una postura similar antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando Ramos era candidato a incorporarse a la selección olímpica como uno de los jugadores a los que se permite superar los 23 años de edad.

Y pese a las presiones mediáticas y a las peticiones del entorno del jugador, De la Fuente se mantuvo firme en su postura, subrayando su gran aprecio por Ramos: "Sergio Ramos sabe lo mucho que le aprecio; admiro profundamente lo que representa, pero estoy seguro de que entiende por qué tomé esta decisión, porque es un futbolista profesional y un gran compañero".

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Así, el seleccionador demostró que respetar a las estrellas no significa dar marcha atrás en las decisiones, y que mantener el equilibrio del grupo puede requerir, en ocasiones, prescindir de sus elementos más destacados.

Brahim Díaz: nadie está obligado a representar a España

Y en marzo de 2025, De la Fuente se encontró ante un asunto distinto, después de que Brahim Díaz generara una amplia polémica sobre su futuro internacional.

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El jugador, que no sintió recibir el suficiente apoyo por parte de la Federación Española, optó por representar a Marruecos, sumándose al proyecto de la selección marroquí.

Y pese a que la selección española respondió convocándolo, Díaz ya había tomado su decisión, tras sentir que el paso llegaba tarde.

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La polémica se repitió de forma similar con Assane Diao, que optó por representar a Senegal, pero De la Fuente abordó el asunto con una lógica clara, subrayando que incorporarse a la selección española debe ser una decisión nacida del deseo del jugador, y no fruto de presiones o imposiciones.

Y dijo: "Hay tres principios fundamentales que deben cumplirse: que estén disponibles, que quieran y que los convoquemos. El más importante es el segundo; nadie está obligado a jugar con España".

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Luego aludió a jugadores como Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion y Dean Huijsen, considerando que eligieron representar a España sin condiciones.

Para él, el valor de la selección empieza por el deseo del jugador de vestir su camiseta.

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La prensa y Lamine: protección frente a las críticas prematuras

Las intervenciones de De la Fuente no se limitaron a las decisiones deportivas y a las desavenencias con los clubes y los entrenadores, sino que se extendieron a la forma en que los medios y la afición tratan a los jóvenes talentos.

Defendió a Lamine Yamal después de que se convirtiera en una de las grandes estrellas de España durante la Eurocopa, advirtiendo del exceso a la hora de cargarlo de responsabilidad y expectativas, sobre todo porque todavía tenía diecisiete años durante el torneo.

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El técnico español afirmó: "Parece que ha pasado mucho tiempo, y no ha superado los diecisiete años; cumplió los diecisiete durante la Eurocopa".

Y pidió a todos que dejaran al jugador disfrutar del fútbol y practicar lo que le gusta, concediéndole el tiempo suficiente para madurar y desarrollarse.

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Asimismo, dirigió una crítica directa a los medios de comunicación, advirtiendo de que hoy pueden ensalzarlo y, después de dos partidos sin marcar, darle la espalda y empezar a cuestionar sus capacidades.

Su objetivo era claro: proteger a un talento excepcional de las presiones que podrían obstaculizar su desarrollo.

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Una lección sobre el césped: el equipo antes que la estrella

La otra situación que reveló una faceta de la filosofía de De la Fuente se produjo durante el enfrentamiento ante Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, cuando decidió sustituir a Lamine en el minuto 61. El jugador del Barcelona abandonó el terreno de juego con sensación de frustración, en una escena que suscitó algunas preguntas sobre su reacción.

Y cuando se le preguntó al seleccionador por el episodio en una entrevista con el diario "AS", ofreció una respuesta que encerraba un mensaje pedagógico claro, subrayando que la aspiración del jugador a seguir en el campo es legítima, pero que mostrar enfado al ser sustituido podría suponer una falta de respeto hacia su compañero que iba a entrar en su lugar.

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Y dijo: "El jugador tiene derecho a aspirar a jugar, pero enfadarse de esa manera supone una falta de respeto hacia el jugador que va a ocupar su puesto". Y recalcó que el interés del equipo debe ir por delante, y que cada jugador debe aceptar las decisiones del cuerpo técnico, siendo consciente de que su compañero tiene el mismo derecho a disponer de una oportunidad de participar.

Y pese a que posteriormente aseguró que su relación con Lamine es excelente, no dudó en transmitir el mensaje que consideró necesario, para que una situación pasajera no se transformara en una crisis mayor.

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Flexibilidad no significa claudicar: una personalidad que zanja la polémica

En definitiva, las posturas de De la Fuente revelan una personalidad como entrenador que no puede reducirse a la tranquilidad o la flexibilidad que muestra durante las ruedas de prensa.

Sabe cuándo escuchar y cuándo comprender los distintos puntos de vista, pero también sabe cuándo debe hacer uso de su autoridad para zanjar los asuntos.

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De Lamine Yamal a Sergio Ramos, y de Brahim Díaz a Carvajal y Morata, no ha permitido que los grandes nombres ni las presiones mediáticas le impongan decisiones en las que no cree.

Y quizá estas facetas queden a veces ocultas tras las victorias y los títulos conseguidos por la selección española, pero la trayectoria del seleccionador confirma que no gestiona el grupo solo con tranquilidad, ni trata a las estrellas con una lógica de privilegios.

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Es un entrenador flexible en su estilo, firme en sus decisiones, y con la capacidad de emplear la palabra igual que emplea su autoridad dentro del campo. Porque para De la Fuente hay espacio para el entendimiento y la discrepancia, pero la decisión final sigue siendo siempre responsabilidad del entrenador.