Danny Blind se pronuncia sobre el posible regreso de Daley Blind al Ajax

El domingo, en Ziggo Sport, Danny Blind habló de un posible regreso de su hijo Daley al Ajax. El sábado, Ronald de Boer ya apuntó que al defensa le gustaría volver a Ámsterdam.

El defensa llegó al Girona en 2023 y ha jugado 107 partidos, pero su contrato expira pronto.

«Sé que a Blind le apetece mucho ir al Ajax», afirmó De Boer el sábado, aunque reconoció que el defensa podría tener que asumir un rol de suplente debido a la presencia de Youri Baas.

El padre, sin embargo, ve menos opciones: «El Girona quiere renovarle, así que seguro que vendrán». La firma del nuevo contrato aún depende de varios factores.

“Seguramente vendrán, pero aún no están a salvo. La clasificación está muy reñida en España. Si ganas dos veces, estás en la lucha por las copas, pero si pierdes dos veces, quizá te quedes fuera”, explicó el exdirector del Ajax. “Pero, aparte de eso, no puedo decir nada más”.

Como padre le gustaría que volviera, pero reconoce que, si el Girona se mantiene, lo mejor es que se quede.

Retirarse no es una opción: «Está en forma, no veo a otro Daley Blind; no es que sea más rápido, pero está muy bien físicamente». Danny insiste: «Es su carrera, debe decidir él».