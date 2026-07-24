Daley Blind, de regreso, ve que en el Ajax están ocurriendo cosas buenas. A juicio del defensa de 36 años, eso se debe en gran parte al entrenador Míchel.

En Ziggo Sport, a Blind le preguntan qué se encontró en el Ajax después de haber estado un tiempo fuera. «Sí, era diferente a como lo había dejado. Eso sí», reconoce el veterano tras la victoria por 1-4 ante el FK Vojvodina en la fase previa de la Conference League.

«Pero tengo que decir que, desde el momento en que entré, el tono ya lo había marcado el entrenador. Que soplaban nuevos aires, que había mucha positividad en el grupo», dice Blind, dedicando un elogio al técnico español. «Y, por supuesto, eso también tiene que crecer».

Blind prosigue: «Y eso también lo oyes de los chicos. También han sido años difíciles. Para los aficionados. Pero también para los propios jugadores. Y ese sentimiento de equipo, de unidad, de confianza. De positividad que va de la mano de las victorias. Creo que en eso hemos estado trabajando bien en los dos últimos partidos».

«Y eso tiene que seguir creciendo y cobrar vida de nuevo. Creo que va en la buena dirección», señala Blind, con mucha confianza de cara al inicio de la nueva temporada en la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij.

Gracias al triunfo por 1-4 del jueves, el partido de vuelta contra el Vojvodina de la próxima semana parece ser una formalidad. El rival en la tercera ronda previa será probablemente el Shelbourne FC irlandés, que se impuso por 5-2 al Nomme Kalju de Estonia.