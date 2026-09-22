En un momento en el que la tormenta del derbi de Madrid no se ha calmado, el estadio "Ciudad del Fútbol" en Las Rozas se prepara para acoger el evento más esperado de la temporada. Apenas 48 horas después de la guerra de declaraciones e imágenes entre Mourinho y el Atlético de Madrid, el portugués se encontrará cara a cara con su rival Diego Simeone, y entre ambos, Hansi Flick, en un encuentro caldeado que podría reavivar LaLiga de nuevo.

Según el diario español "Mundo Deportivo", está previsto que la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas albergue la reunión anual del Comité Técnico de Entrenadores, que se celebra aprovechando el parón internacional.

Se ha cursado invitación a todos los entrenadores de la liga española de Primera y Segunda División, que suman 42 técnicos, pero todas las miradas se dirigirán sin duda al trío de la cúspide: Hansi Flick, entrenador del Barcelona; José Mourinho, entrenador del Real Madrid; y Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

La reunión estará presidida por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Entrenadores, con la presencia del presidente del Comité de Árbitros, y también los recibirá personalmente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Un cara a cara tras el choque

No hay duda de que el encuentro más esperado será el de Mourinho y Simeone, pues la reunión llega apenas 48 horas después de los acontecimientos del encendido derbi del pasado domingo y de la airada reacción del Atlético de Madrid el lunes ante las imágenes que el técnico portugués mostró en su rueda de prensa.

¿Será la reunión de Las Rozas una oportunidad para calmar las aguas o para una nueva ronda de guerra verbal entre dos de los entrenadores más polémicos del mundo?

Más allá de la tensión entre los gigantes de LaLiga, la reunión trae consigo una agenda candente, pues con la presencia del presidente del Comité de Árbitros, el encuentro será una oportunidad para que los entrenadores expongan sus preocupaciones y su malestar por las decisiones arbitrales, teniendo en cuenta que todos los clubes recibieron la visita de uno de los árbitros antes del inicio de la temporada para explicar las nuevas reglas.

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Los entrenadores también abrirán un asunto espinoso que siempre les ha quitado el sueño, y es la dificultad que afrontan para cobrar sus salarios y sus emolumentos cuando son destituidos de sus cargos durante la temporada, un asunto que Louzán prometió tratar con seriedad.