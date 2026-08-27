Marc Cucurella, el nuevo jugador del Real Madrid, vivió una noche inolvidable en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles.

El Real Madrid venció a la Real Sociedad por 4-1, en una noche muy especial para Marc, ya que fue su primer partido en el Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid, además de ser homenajeado por su destacada actuación en el último Mundial.

Sobre su homenaje por el Mundial y la curiosa anécdota con Oyarzabal, que lo dejó solo ante la afición, dijo: «El hombre me dejó ahí solo, a la intemperie (risas), pero no pasa nada, estoy contento. Ha sido un día importante y muy especial».

Y continuó: «Creo que no se puede pedir más: recibir este homenaje en un estadio como este, ante nuestra afición, y luego la victoria del equipo, que hizo un partido magnífico. Es un día muy bonito para mí».

Un año especial para Cucurella

Menudo año especial para Cucurella: ganar el Mundial, fichar por el Real Madrid y presentar la Copa del Mundo en el Bernabéu.

Sobre ello dijo: «Es cierto que están pasando muchas cosas, pero estoy muy contento y disfruto cada momento. Para llegar hasta aquí y conseguir todo esto he tenido que trabajar duro. Creo que es la recompensa a todo el trabajo que he hecho, y espero que tengamos muchas más alegrías juntos».

Vinicius, Kylian y Bellingham fueron los jugadores más destacados de ayer. Sobre la importancia de la compenetración entre todos ellos, Cucurella afirmó que «son muy importantes; generan peligro desde cualquier lugar y son capaces de marcar goles. Fueron decisivos e hicieron un partido magnífico, pero además de los goles, también hay que resaltar el esfuerzo que hicieron: cómo presionaron, cómo corrieron hasta que fueron sustituidos».

Y continuó: «Poco a poco nos iremos conociendo mejor, seguiremos mejorando y haremos lo que nos pida el entrenador. Es un comienzo estupendo».

Y añadió: «Entendemos que la afición es muy exigente. Han visto a grandes jugadores, partidos magníficos, y han ganado muchos títulos. Eso no es algo malo (algunos abucheos), sino que nos motiva y nos recuerda que no podemos relajarnos. La afición quiere que demos lo máximo por esta camiseta, y cuando damos lo máximo, algunos días podemos ganar y otros no, pero al final los resultados llegarán».

Sobre su sensación respecto al equipo y la gestión de Mourinho, respondió: «Estoy muy contento. Está haciendo un gran trabajo, y poco a poco vemos los frutos de nuestros esfuerzos. Hay algunos jugadores a los que no hemos tenido tiempo suficiente de preparar, pero lo gestiona de manera excelente. Tenemos un equipo con muchísimo talento, y no importa quién juegue. Lo importante es estar siempre preparados y dar lo máximo por el equipo».

Cucurella cumple su promesa

Es un hombre que cumple sus promesas, pues se hizo un tatuaje para inmortalizar el Mundial. Y sobre si tendría energía para otro tatuaje si gana la Liga de Campeones en Madrid, dijo: «Veremos, porque las cosas no siempre salen como uno quiere, y hay que cumplir las promesas. Lo que prometí había que cumplirlo, y estoy muy contento. Sería un gran logro, veremos».

Sobre su debut en el estadio Santiago Bernabéu, comentó: «Las cosas salieron bien. Creo que iba a rematar un balón, pero se complicó un poco y se fue anulando progresivamente. Es mi primer partido aquí y estoy contento con mi actuación. Conseguimos un resultado magnífico, y esperamos repetirlo el domingo (Málaga)».