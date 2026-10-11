Cucurella mete su pelo en la polémica de Vinicius: ¿qué le dijo al árbitro?

Unas imágenes emitidas por la plataforma "DAZN" mostraron al lateral del Real Madrid, Marc Cucurella, reclamando al cuarto árbitro una explicación por la tarjeta roja que recibió su compañero Vinicius Júnior, durante la victoria de ayer sábado ante el Villarreal (1-0) en LaLiga.

Otro jugador merengue, Bernardo Silva, tuvo que intervenir para contener la situación antes de que fuera a mayores.

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Después de que el árbitro Isidro Díaz de Mera mostrara la tarjeta roja a Vinicius, por tirar del pelo al jugador del Villarreal Nathan Salibá, el brasileño se dirigió hacia el árbitro y varios de sus compañeros tuvieron que sujetarlo.

Y tras la marcha de Vinicius al vestuario, las protestas continuaron, y varios jugadores del Real Madrid pidieron una explicación por la decisión.

Cucurella fue uno de los que más protestó, ya que tanto él como Antonio Rüdiger reclamaron por la acción ante el cuarto árbitro. El exjugador del Chelsea dijo: "Espero… espero que si a mí me tocan un pelo, les saquéis la roja. Vete al VAR".

Y ante la insistencia del internacional español en protestar la decisión, Bernardo Silva intervino para alejarlo de la zona, hasta que se calmara y se reanudara el partido.

Tras participar con la selección de España durante el parón internacional, Cucurella empezó el partido contra el Villarreal en el banquillo, mientras que Álvaro Carreras fue titular en la posición de lateral izquierdo.

El entrenador José Mourinho decidió dar entrada a Cucurella entre los dos tiempos, para frenar los ataques del Villarreal, pero hasta ahora no ha mostrado el nivel que ofreció con la selección española, ya que sigue en fase de adaptación a su nuevo equipo, según el diario catalán "Sport".

En algunos partidos, su rendimiento se vio afectado por la falta de ayuda defensiva de Vinicius en esa misma banda, y el derbi de Madrid fue el ejemplo más claro de ello.



