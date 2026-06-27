Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Cuatro cambios en la alineación de la selección egipcia para el partido contra Irán

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Egipto
Irán
EE. UU.

Marmoush en el banquillo

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha introducido varios cambios en la alineación de los «Faraones» para enfrentar a Irán en la tercera jornada del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle.

La titular mostró cuatro cambios: debutó Mahmoud Saber, entró Mohamed Abdelmonem por Yasser Ibrahim, Ramy Rabia reemplazó al lesionado Hamdi Fathi y Mahmud Hassan “Trezeguet” regresó al once.

Además, Mohamed Abdel Moneim entró por Yasser Ibrahim, Rami Rabia regresó para sustituir al lesionado Hamdi Fathi y Mahmoud Hassan «Trezeguet» recuperó su lugar en la delantera en lugar de Omar Marmoush.

La alineación titular de Egipto quedó así:

Portero: Mostafa Shubair

World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ

Defensa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fattouh

Centrocampo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Delanteros: Mohamed Salah, Trezeguet y Zico.

Anuncios