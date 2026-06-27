Cuatro cambios en la alineación de la selección egipcia para el partido contra Irán

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha introducido varios cambios en la alineación de los «Faraones» para enfrentar a Irán en la tercera jornada del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle.

La titular mostró cuatro cambios: debutó Mahmoud Saber, entró Mohamed Abdelmonem por Yasser Ibrahim, Ramy Rabia reemplazó al lesionado Hamdi Fathi y Mahmud Hassan “Trezeguet” regresó al once.

Además, Mohamed Abdel Moneim entró por Yasser Ibrahim, Rami Rabia regresó para sustituir al lesionado Hamdi Fathi y Mahmoud Hassan «Trezeguet» recuperó su lugar en la delantera en lugar de Omar Marmoush.

La alineación titular de Egipto quedó así:

Portero: Mostafa Shubair

Defensa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fattouh

Centrocampo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Delanteros: Mohamed Salah, Trezeguet y Zico.