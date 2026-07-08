El diario francés «L'Équipe» aprovechó el primer día de descanso del Mundial 2026 (miércoles) para elegir a los jugadores revelación del torneo.

El diario aplicó un criterio claro: elegir futbolistas poco conocidos para el seguidor habitual de las ligas europeas.

Incluyó a cuatro egipcios eliminados ayer por Argentina (3-2) y a dos marroquíes que el jueves enfrentarán a Francia en cuartos.

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La lista completa es la siguiente:

Porteros

El noruego Orjan Nyland brilló ante Brasil y Costa de Marfil, detuvo un penalti de Bruno Guimarães y llevó a su selección a la historia.

También figuran Fozinha (Cabo Verde), Mostafa Shobir (Egipto), Eloy Rom (Curazao) y Zion Suzuki (Japón).

En defensa

El lateral izquierdo de Cabo Verde, Sidney Cabral, Tras su magnífico gol ante Argentina en octavos, se suman el belga Brandon Michel, regular con su selección; el egipcio Yasser Ibrahim, sólido en defensa y autor de un gol ante los argentinos; y el paraguayo Matías Galarza, destacado por su lucha y sus pases decisivos.

Completan la lista Alistair Johnston (Canadá), Alex Freeman (Estados Unidos), Juan José Caseres (Paraguay), Nathaniel Brown (Alemania), Tarik Maharmich (Bosnia y Herzegovina) y Harry Souttar (Australia).

En el centro del campo

El belga Nicolas Raskin destacó por su rendimiento y dos asistencias, mientras que el colombiano Gustavo Puerta brilló en el medio.

También destacan Félix Nmecha (Alemania), Christ Inao Olay (Costa de Marfil), Malik Tillman (Estados Unidos), Pedro Vitti (Ecuador), Elliot Anderson (Inglaterra) y Gilberto Mora (México).

En la línea ofensiva del medio campo

Destacó el marfileño Yan Diomandi pese a la pronta eliminación de su selección, el suizo Johan Manzambi marcó dos goles contra Bosnia y Herzegovina y el mexicano Julián Quionones sumó cuatro tantos en el torneo.

Completan la lista Brian Sibenga (República Democrática del Congo), Ryan (Brasil), Imam Ashour y Haytham Hassan (Egipto), John Yeboah (Ecuador), Martín Batorina (Croacia), Crisencio Somerville (Países Bajos), Andreas Schildrop (Noruega) y Roberto Alvarado (México).

En ataque

El marroquí Ismail Sibari fue elegido mejor revelación como delantero centro tras marcar en todos los partidos de la fase de grupos y brillar en una nueva posición con Marruecos.

Completan la lista Deniz Undav (Alemania), Sofiane Rahimi (Marruecos), Néstor Iranconda (Australia) e Ilya Just (Nueva Zelanda).