El Real Madrid espera que la lesión de Kylian Mbappé no sea tan grave como se temía en un principio, en medio de las dudas sobre la fecha de regreso del delantero francés a la competición, según el diario The Athletic.

El capitán de la selección de Francia había abandonado el terreno de juego antes del minuto 60, durante la victoria de los galos ante Turquía (1-0) la noche del viernes, en el arranque de la Liga de Naciones de la UEFA, apenas unos minutos después de marcar el único gol del partido.

Mbappé regresó posteriormente a España para someterse a pruebas y radiografías, antes de que el Real Madrid confirmara que sufre una hiperextensión en la rodilla izquierda, lo que podría significar su ausencia de los terrenos de juego durante unas dos semanas.

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La zona de la lesión de Mbappé asusta al Real Madrid

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, se había mostrado pesimista sobre el estado de Mbappé, en sus declaraciones tras su primer partido al frente del cuerpo técnico, pero las pruebas médicas indicaron que la lesión no es grave.

Se espera que el exjugador del Paris Saint-Germain esté ausente durante unas dos semanas, lo que le da una escasa opción de llegar al próximo partido del Real Madrid en LaLiga, cuando reciba al Villarreal el 10 de octubre.

El conjunto merengue ya sufre la ausencia de Ibrahima Konaté, del que se espera que esté alejado de los terrenos de juego durante un periodo de entre 3 y 4 semanas, tras una lesión que sufrió durante su estancia en la concentración de la selección de Francia.

El club blanco anunció además, a comienzos de esta semana, que Fede Valverde sufre una rotura de "tercer grado" en el tobillo, durante la derrota ante el Atlético de Madrid (2-1) en el derbi de la capital, con previsiones de que esté ausente varias semanas.

Mbappé ha ofrecido un nivel destacado con el Real Madrid desde el inicio de la presente temporada, en la que ha marcado 8 goles y ha dado 2 asistencias en 8 partidos, pese al descenso de su equipo hasta el cuarto puesto en la clasificación de LaLiga, con 15 puntos, a 6 del líder Barcelona.



