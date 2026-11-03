La estrella del centro del campo del Liverpool, Ryan Gravenberch, sufrió una fractura en el talón, lo que provocó su ausencia en el partido de su equipo ante el Fenerbahçe mañana miércoles, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El jugador neerlandés estuvo en el banquillo del Liverpool durante todo el último partido contra el Arsenal, que terminó con victoria de los gunners (1-0) en el estadio de Anfield, en la Premier League.

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, reveló que Gravenberch notó el problema por primera vez cuando estaba calentando antes del duelo contra el Arsenal.

El técnico español admitió que no está seguro de si el centrocampista estará en condiciones de volver a participar en el partido del Liverpool como visitante ante el Crystal Palace el próximo domingo en la Premier League.

Iraola dijo, en declaraciones recogidas por el diario "The Sun", sobre la fecha de regreso del centrocampista neerlandés: "No lo sé, es algo que va día a día".

Y añadió: "Es una fractura en el talón. Es una cuestión de dolor. Ha estado sufriendo algunas molestias".

Y continuó: "Si puede estar disponible durante el fin de semana, sería estupendo, y nos sería de gran ayuda. Pero no puedo decírtelo ahora".