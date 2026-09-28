Cuando Salah juega en Europa sobre césped artificial, ¿dónde queda el argumento de la "protección"?

Hay decisiones que se toman para proteger a un jugador, y hay decisiones que revelan el grado de confusión a la hora de proteger la decisión misma, y eso es lo que ocurrió en la crisis entre Mohamed Salah y el cuerpo técnico de la selección de Egipto bajo la dirección de Hossam Hassan.

Tras la decisión del cuerpo técnico de la selección egipcia de dar descanso a Mohamed Salah en uno de los partidos con el argumento de protegerlo del riesgo de lesión sobre el césped artificial, la justificación pareció lógica a primera vista; la integridad del jugador más importante en la historia del fútbol egipcio es una prioridad indiscutible.

Salah fue apartado del partido ante Sudán del Sur, dentro de la fase de clasificación para la Copa África 2027, porque el estadio de Yuba es de césped artificial, en virtud de un acuerdo previo con el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan «para protegerlo», según lo anunciado por «La Gebalaya».

Lo mismo ocurrió en el partido entre Mauritania y Cabo Verde (octubre de 2024) en el estadio de césped artificial de Nuakchot, donde el cuerpo médico del Liverpool expresó entonces su preocupación por la reaparición de las lesiones de espalda y de rodilla, pero el Trabzonspor no pidió lo mismo. Entonces, ¿por qué se tomó la misma decisión?

Por ello, lo que parecía lógico en El Cairo podría resultar muy embarazoso en Europa. Aclaremos el panorama con calma.

No hay un solo equipo en la Superliga turca que juegue sobre césped artificial; todos los campos son naturales. La paradoja es que la verdadera prueba no vendrá de Turquía, sino de Europa.

El Trabzonspor, cuyo recorrido en la Conference League todos siguen, se enfrentará a los equipos del Friburgo, el KuPS, el Hearts, el Jablonec y el CSKA Sofía, y entre ellos, el equipo finlandés del KuPS juega en su estadio «Väre Arena», totalmente cubierto de césped artificial.

Aquí está el quid de la cuestión: el propio Trabzonspor se verá obligado a jugar sobre césped artificial en una competición europea oficial. ¿Se retirará? Por supuesto que no. El fútbol moderno convive con estas superficies, y la propia UEFA las homologa.

Y aquí volvemos al caso de Salah, que merece situarse en su contexto correcto.

Mohamed Salah, a lo largo de toda su trayectoria desde el Basilea hasta el Chelsea, la Fiorentina, la Roma y el Liverpool, ha disputado decenas de partidos sobre césped artificial en algunos encuentros de la fase de clasificación europea.

Y volviendo al archivo, no existe una sola lesión documentada de Salah causada concretamente por el césped artificial; por lo tanto, la decisión de la selección egipcia no se basó en una lesión anterior, sino en un «riesgo potencial».

Y la pregunta que se insinúa sin decirse: ¿qué pasaría si Salah —o cualquier estrella de su talla— jugara la próxima semana sobre un campo artificial en Europa con su club? ¿Qué pasaría si el Trabzonspor participara con todas sus estrellas en Finlandia sin ningún revuelo?

Entonces la Federación Egipcia se encontraría ante una pregunta embarazosa: ¿cómo puede el césped artificial ser un peligro que obliga a dar descanso al capitán de la selección en un partido oficial, mientras que es una superficie homologada y segura sobre la que juega ese mismo jugador en los torneos más importantes del mundo?

No ponemos en duda el celo de la federación de fútbol por la integridad de Salah, pero sí ponemos en duda el criterio de protección; la protección real se logra con un protocolo médico claro, y no con una decisión selectiva que abre la puerta a las interpretaciones.

Hay también otra dimensión en la salida de Mohamed Salah de la concentración de Egipto, que conlleva su ausencia ante Sudán del Sur mañana martes: ¿se ausentará también del partido ante Sudáfrica, previsto en el estadio Internacional de El Cairo al cierre de la concentración?

El fútbol de hoy no se juega sobre el tipo de césped, sino sobre la fuerza del argumento; si Salah juega sobre el artificial en Europa —algo muy posible esta temporada—, el argumento que se esgrimió en El Cairo se caerá en la primera prueba europea.







