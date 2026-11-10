¿Cuál es el secreto de la visita de Lewis Hamilton a Egipto?

En una visita de marcado carácter humanitario, lejos de los circuitos de velocidad y las carreras de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, llegó a Egipto para apoyar los esfuerzos humanitarios y de socorro dirigidos a la Franja de Gaza, y para conocer los mecanismos de entrega de ayuda a los palestinos en medio de la situación humanitaria actual.

Khaled Megawer, gobernador del Norte del Sinaí, recibió a la estrella de la Fórmula 1 a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Arish, donde el programa de su visita incluye desplazarse al paso fronterizo terrestre de Rafah para conocer los esfuerzos egipcios desplegados en la recepción de la ayuda humanitaria y de socorro destinada a la Franja de Gaza.

La visita también comprende la inspección de los almacenes de ayuda logística de la Media Luna Roja Egipcia en la ciudad de El Arish, y conocer los mecanismos de preparación y coordinación de los cargamentos humanitarios de cara a su introducción en la Franja.

Hamilton es una de las más destacadas leyendas del automovilismo, tras haberse coronado siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y haber logrado 105 victorias a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en uno de los pilotos más exitosos de la historia del campeonato.

Sus actividades no se limitan al ámbito deportivo, pues es conocido por su interés en las causas humanitarias y sociales, y por su apoyo a iniciativas de educación e igualdad. En 2021 fundó la organización «Mission 44» para apoyar a los jóvenes y ofrecer mejores oportunidades en los ámbitos de la educación y el empleo, a la que destinó 20 millones de libras esterlinas de su propio dinero.

Su visita a Egipto se enmarca como una prolongación de su interés por la labor humanitaria, aprovechando su fama mundial para poner el foco sobre las iniciativas destinadas a apoyar a los afectados en las zonas de conflicto.